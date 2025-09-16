Βαρθολομαίος σε Τραμπ: «Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη 1700 χρόνια και θα παραμείνουμε»

Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε στο Λευκό Οίκο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’. Η 40λεπτη συνομιλία τους επικεντρώθηκε κυρίως στην κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Κατά την προσέλευσή του στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας, ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε την ιστορική παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη:

«Είμαστε και θα παραμείνουμε εκεί. Περάσαμε δύσκολα. Ακόμη και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν να διώξουν το Πατριαρχείο, οι μεγάλες δυνάμεις – με πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία – στήριξαν τη συνέχιση της παρουσίας μας. Είμαστε εκεί 1700 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει προσωπικό ενδιαφέρον για τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή.

«Το λίκνο του Χριστιανισμού κινδυνεύει», προειδοποίησε, θυμίζοντας παλαιότερη συνομιλία του με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι «αν συνεχιστεί η έξοδος, τα προσκυνήματα θα μετατραπούν σε μουσεία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις Μόσχας – Κιέβου, τα ιστορικά δεδομένα και την εκκλησιαστική πραγματικότητα, καθώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία.

Η συζήτηση περιελάμβανε, τέλος, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, πάγιο αίτημα του Πατριαρχείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο έκτος Αμερικανός πρόεδρος που συναντά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μετά τους Τζ. Χέρμπερτ Μπους, Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Ου. Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν.