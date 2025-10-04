Βαρκελώνη: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν νωρίτερα σήμερα τη Βαρκελώνη, απαιτώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Πάνω από 70.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Βαρκελώνης, ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα και τη διακοπή πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Κρατώντας ένα τεράστιο κόκκινο πανό με το σύνθημα «Να σταματήσουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Στοπ στο εμπόριο όπλων με το Ισραήλ» και φωνάζοντας «Μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη», διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική του Ισραήλ δεν είναι σωστή και πρέπει να κατέβουμε στους δρόμους» δήλωσε μια 65χρονη συνταξιούχος που είχε καλύψει το σώμα της με την παλαιστινιακή σημαία.

«Η Βαρκελώνη κατεβαίνει στους δρόμους. Την Πέμπτη διαδηλώσαμε επίσης πολλοί, όταν αναχαιτίστηκε ο στολίσκος και αναμένουμε ότι σήμερα θα είμαστε περισσότεροι», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως περίπου 50 Ισπανοί κρατούνται στο Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από τον ισραηλινό στρατό, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αργότερα και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως στη Μαδρίτη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου περίπου 100.000 διαδηλωτές διέκοψαν το τελευταίο ετάπ του Γύρου της Ισπανίας, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ολοκληρώσουν πρόωρα τον ποδηλατικό αγώνα.