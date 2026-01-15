Βαρκελώνη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Turkish Airlines - Αναφορές για βόμβα

Αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε σήμερα το πρωί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, «Ελ Πρατ», λόγω «απειλής εν πτήσει», σύμφωνα με το El Matí de Catalunya Ràdio.

Εξειδικευμένοι ιστότοποι όπως το Trànsit Aeri de Catalunya αναφέρουν ότι η απειλή αφορούσε βόμβα. Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το σχέδιο Aerocat και παρακολουθεί το συμβάν, σημειώνουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης

Το αεροσκάφος που εμπλέκεται, είναι ένα Airbus A321 με αριθμό πτήσης TK1853, που εκτελούσε τη σύνδεση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Βαρκελώνης, με χωρητικότητα περίπου 150 επιβατών.

Βαρκελώνη: Αναφορές πως περικυκλώθηκε το αεροσκάφος

Χωρίς περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες, εξειδικευμένοι ιστότοποι όπως το FlightRadar24 δείχνουν ότι μετά την αναγκαστική προσγείωση το πρωί, το αεροσκάφος βρίσκεται μακριά από τους τερματικούς σταθμούς. Άλλοι, όπως το Trànsit Aeri de Catalunya, αναφέρουν ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το έχουν περικυκλώσει» και ότι ενδέχεται να προσγειώθηκε ακολουθούμενο από τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Το Aviation Reporter διευκρινίζει ότι ο πιλότος του αεροσκάφους ενεργοποίησε τον συναγερμό 7700 πάνω από τη Σαρδηνία, υποδεικνύοντας γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το σήμα αυτό υποδηλώνει κρίσιμη κατάσταση και ανάγκη άμεσης βοήθειας, παρέχοντας προτεραιότητα στον εναέριο χώρο, η οποία και εφαρμόστηκε.

Η Aena αναφέρει ότι το αεροδρόμιο Josep Tarradellas Barcelona-El Prat λειτουργεί κανονικά. Η Mossos d'Esquadra (καταλανική αστυνομία) συνεργάζεται με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου και την Guardia Civil (ισπανική πολιτοφυλακή), η οποία επιθεωρεί το αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από La Vanguardia