Βανς: Δήλωσε μετανιωμένος για σεξιστικά σχόλια κατά της Κάμαλα Χάρις - Την είχε αποκαλέσει «άτεκνη που λατρεύει τις γάτες»

Ο Τζέι Ντι Βανς παραδέχτηκε ότι ήταν «ανόητο» εκ μέρους του να επιτεθεί στην Κάμαλα Χάρις και σε άλλες γυναίκες από τη Δημοκρατική παράταξη, αποκαλώντας τες «άτεκνες γυναίκες που λατρεύουν τις γάτες».

Η δήλωση του Βανς έγινε στο βιβλίο του «Communion: Finding My Way Back to Faith». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θεωρείται ως ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία το 2028.

Το βιβλίο του Βανς — το δεύτερο του — επικεντρώνεται κυρίως σε πνευματικά θέματα και αγγίζει μόνο εν συντομία τα πολιτικά, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής του σχετικά με τις παρατηρήσεις για τις «γυναίκες με γάτες».

«Ένα από τα πιο ηλίθια πράγματα που έχω πει ποτέ», χαρακτήρισε τα σχόλιά του ο Βανς

Ο Βανς έγραψε ότι η προσβολή αυτή ήταν «ένα από τα πιο ηλίθια πράγματα που έχω πει ποτέ» και «προκάλεσε δύο φορές θύελλα αντιδράσεων: την πρώτη όταν την έκανα, τη δεύτερη φορά χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής εκστρατείας». Πρόσθεσε: «Ήταν ένα ανόητο σχόλιο, που είχε ως στόχο να προκαλέσει (και το πέτυχε) παρά να διαφωτίσει».

Ο 41χρονος έγραψε ότι οι «εξοργιστικές» δηλώσεις, οι οποίες επανήλθαν στο προσκήνιο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρο το 2024, «είχαν το πρόσθετο πλεονέκτημα να αποσπάσουν την προσοχή από το πραγματικό σημείο που ήθελα να τονίσω, δηλαδή ότι η κοινωνία μας γίνεται παθολογικά εχθρική απέναντι στην απόκτηση παιδιών… Όταν σκέφτομαι την προτροπή της Εκκλησίας να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια κάθε ζωής, αυτή ήταν μια ξεκάθαρη στιγμή όπου απέτυχα».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για μια έδρα στη Γερουσία στο Οχάιο το 2021, ο Βανς εκφώνησε μια ομιλία στην οποία επέκρινε τους άτεκνους Δημοκρατικούς και άλλους που κατέχουν θέσεις εξουσίας. Στη συνέχεια, δήλωσε στο Fox News: «Στην ουσία, αυτή η χώρα διοικείται — μέσω των Δημοκρατικών, μέσω των εταιρικών ολιγαρχών μας — από μια ομάδα άτεκνων γυναικών που λατρεύουν τις γάτες, οι οποίες είναι δυστυχισμένες με τη δική τους ζωή και τις επιλογές που έχουν κάνει και γι’ αυτό θέλουν να κάνουν και τον υπόλοιπο κόσμο δυστυχισμένο… είναι απλά ένα βασικό γεγονός».

«Κοιτάξτε την Κάμαλα Χάρις, τον Πιτ Μπούτιτζετζ, την AOC [τη βουλευτή της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ], ολόκληρο το μέλλον των Δημοκρατικών ελέγχεται από ανθρώπους χωρίς παιδιά, και πώς είναι δυνατόν να έχει νόημα το γεγονός ότι έχουμε παραδώσει τη χώρα μας σε ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά άμεσο συμφέρον σε αυτήν;».

Η Χάρις, η τότε αντιπρόεδρος που διεκδίκησε την προεδρία εναντίον του Τραμπ το 2024, είναι θετή μητέρα των δύο παιδιών του συζύγου της από τον πρώτο του γάμο, ενώ ο Μπούτιτζετζ και ο σύζυγός του, Τσέιστεν, υιοθέτησαν δίδυμα τον Αύγουστο του 2021.

Ωστόσο, ο Βανς είχε υπερασπιστεί τα σχόλιά του για τις «γυναίκες με γάτες» το 2024, λέγοντας ότι ήταν «σαρκαστικός» και ότι «το να κάνω ένα αστείο πριν από τρία χρόνια δεν βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της λίστας» των πράξεων για τις οποίες μετανιώνει.

Τότε, η Τέιλορ Σουίφτ υποστήριξε την Χάρις στο Instagram και υπέγραψε την ανάρτησή της ως «Τέιλορ Σουίφτ, γυναίκα χωρίς παιδιά που αγαπά τις γάτες».

Με πληροφορίες από The Times