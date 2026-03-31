Βανουάτου: Αντιδράσεις ιθαγενών για σχέδιο κατασκευής ιδιωτικού resort από κρουαζιερόπλοια

Ανησυχίες εκφράζουν ηγέτες ιθαγενών κοινοτήτων στο Βανουάτου για τα σχέδια της εταιρείας Royal Caribbean να κατασκευάσει ιδιωτικό παραθαλάσσιο θέρετρο στο νησί Λελέπα, υποστηρίζοντας ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες είναι «ελλιπείς» και «παραπλανητικές».

Σε επιστολή που εστάλη στις 26 Φεβρουαρίου και περιήλθε σε γνώση του Guardian, οι τοπικοί ηγέτες προειδοποιούν ότι το έργο ενδέχεται να πλήξει ευαίσθητα οικοσυστήματα, αλλά και κοντινή τοποθεσία που ανήκει στην UNESCO.

Η Royal Caribbean έχει μισθώσει τμήματα του νησιού Λελέπα, μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων και με πληθυσμό γύρω στους 500 κατοίκους, με στόχο την ανάπτυξη ενός θερέτρου που θα μπορεί να υποδέχεται έως και 5.000 επισκέπτες ημερησίως. Το έργο αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, με τουρίστες να μεταφέρονται από την Αυστραλία στο πλαίσιο κρουαζιέρας στον Ειρηνικό.

Βανουάτου: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της εταιρείας

Παρότι η κατασκευή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, το προωθητικό υλικό της εταιρείας κάνει λόγο για 10 μπαρ, δύο χώρους εστίασης και δύο ιδιωτικές παραλίες, εκ των οποίων η μία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Ο ανώτατος παραδοσιακός ηγέτης του νησιού, Ruben Natamatewia III, τόνισε ότι απαιτείται εκτεταμένη διαβούλευση ώστε όλοι οι κάτοικοι να κατανοήσουν το έργο και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Το συμβούλιο των αρχηγών, που εκπροσωπεί ιδιοκτήτες γης στο νησί, επέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή και υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κοινότητες δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη διαδικασία.

«Η υφιστάμενη μελέτη είναι ελλιπής, παραπλανητική και δεν πληροί τα πρότυπα της νομοθεσίας του Βανουάτου», αναφέρεται στην επιστολή, με τους ηγέτες να ζητούν να μην προχωρήσουν οι εργασίες έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και εγκριθούν από τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα, ζητείται και ειδική μελέτη πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν σημαντικοί χώροι, όπως το σπήλαιο Fels, που διαθέτει αρχαία βραχογραφία και θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας.

Βανουάτου: Ανησυχίας για την περιβαλλοντική αξιολόγηση

Ο Natamatewia III χαρακτήρισε το έργο «θετικό», εξέφρασε όμως ανησυχίες για το κατά πόσο η περιβαλλοντική αξιολόγηση αντανακλά την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των κατοίκων υπογράμμισαν ότι, αν και στηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη, παραμένουν επιφυλακτικοί για τις επιπτώσεις σε περιοχές αναπαραγωγής θαλάσσιων χελωνών και σε αλιευτικά πεδία.

«Η θάλασσα και η γη είναι η “τράπεζά” μας, από εκεί αντλούμε τους πόρους μας», ανέφεραν, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Royal Caribbean αρχικά δήλωσε ότι η μελέτη της συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας και ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση από την προστατευόμενη περιοχή. Ωστόσο, στη συνέχεια διευκρίνισε ότι συνεχίζει να ενσωματώνει σχόλια από τη δημόσια διαβούλευση πριν από την τελική υποβολή της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση, τους τοπικούς ηγέτες και περιβαλλοντικούς φορείς, με στόχο την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων του νησιού.

Το Λελέπα αποτελεί ήδη σταθμό για κρουαζιερόπλοια της εταιρείας, ενώ συζητήσεις για τη δημιουργία μόνιμης τουριστικής εγκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2018, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ιδιωτικών προορισμών στις Μπαχάμες.

Η υπόθεση αναδεικνύει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν μικρά νησιωτικά κράτη μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε μια περίοδο που ο κλάδος της κρουαζιέρας γνωρίζει έντονη ανάπτυξη, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για ρύπανση και υπερτουρισμό.

Με πληροφορίες από Guardian