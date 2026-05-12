Βαλτιμόρη: Διώξεις στην εταιρεία του πλοίου για την κατάρρευση της γέφυρας

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ, προχώρησαν σε ποινικές διώξεις κατά της εταιρείας που διαχειριζόταν το φορτηγό πλοίο MV Dali, περίπου δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, που προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η υπόθεση με την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα ναυτικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται η εταιρεία Synergy Marine, που είχε τη λειτουργική διαχείριση του πλοίου, καθώς και ένας εργαζόμενός της.

Οι κατηγορίες αφορούν συνωμοσία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και εγκληματική συμπεριφορά που οδήγησε σε θανάτους. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από τους ερευνητές και δεν ενημέρωσε επαρκώς την αμερικανική ακτοφυλακή για τεχνικά προβλήματα και κινδύνους ασφαλείας στο πλοίο.

Βαλτιμόρη: Διώξεις στην εταιρεία για την κατάρρευση της γέφυρας

Η Synergy Marine απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες» και υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό ήταν ένα τραγικό ατύχημα και όχι αποτέλεσμα εγκληματικής συμπεριφοράς.

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για «προλήψιμη τραγωδία μεγάλης κλίμακας» και τονίζουν ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το πλοίο έχασε δύο φορές ρεύμα μέσα σε λίγα λεπτά, λίγο πριν την πρόσκρουση στη γέφυρα.

Οι αρχές εξετάζουν τεχνικές αστοχίες στο σύστημα ηλεκτροδότησης και καυσίμων, ενώ σημειώνεται ότι ορισμένες διαδικασίες λειτουργίας ενδέχεται να μην είχαν την απαιτούμενη έγκριση. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, εάν δεν είχαν σημειωθεί αυτές οι βλάβες, το πλοίο θα μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η κατάρρευση της γέφυρας προκάλεσε εκτεταμένο οικονομικό και συγκοινωνιακό χάος στην περιοχή, καθώς διακόπηκε η ναυσιπλοΐα και επηρεάστηκε σημαντικά το εμπόριο.

Η αποκατάσταση της υποδομής αναμένεται να διαρκέσει χρόνια και να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί μεγάλες αποζημιώσεις και συμβιβασμοί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Με πληροφορίες από BBC