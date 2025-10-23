Βαλένθια: Εντοπίστηκε σορός ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι βρήκαν το πτώμα ενός 56χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του στις πλημμύρες στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια πέρυσι.

Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι ένα πτώμα που βρέθηκε την Τρίτη, στον ποταμό Turia, ανήκε σε ένα από τα τρία άτομα που είχαν δηλωθεί αγνοούμενα από την τραγωδία της 29ης Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Περισσότεροι από 230 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με δήλωση του δικαστηρίου της Βαλένθια. Το θύμα, όπως και τα άλλα δύο αγνοούμενα άτομα, «είχε ήδη κηρυχθεί νομικά νεκρό» και έτσι ο αριθμός των θυμάτων δεν αυξήθηκε, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Την επόμενη εβδομάδα, στις 29 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί κρατική κηδεία στην πόλη, για να σηματοδοτήσει την επέτειο ενός έτους από την καταστροφή, η οποία έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των συστημάτων προειδοποίησης και την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι ακτιβιστές βγαίνουν κάθε μήνα στους δρόμους, απαιτώντας την παραίτηση του επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης Carlos Mazon για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις πλημμύρες, με την επόμενη διαδήλωση να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Οι περιφερειακές αρχές επιμένουν ότι δεν διέθεταν τις απαραίτητες πληροφορίες για να προειδοποιήσουν νωρίτερα τον πληθυσμό.

Δορυφορικές εικόνες της πόλης της Βαλένθια πριν και μετά την καταστροφή απεικονίζουν την έκταση της καταστροφής, δείχνοντας τη μεταμόρφωση της μεσογειακής μητρόπολης σε ένα τοπίο πλημμυρισμένο από λασπωμένα νερά.

Η Zoe Wilkes, μια Βρετανίδα που ζει στη Βαλένθια, δημιούργησε μια ομάδα εθελοντών για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της περιοχής, σύμφωνα με το BBC News.

«Ήταν απλά συγκλονιστικό», δήλωσε η Wilkes στο BBC News. «Δεν μπορούσες να αντιληφθείς πόσο ισχυρή ήταν η ορμή του νερού για να πετάξει αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια».

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η περιοχή επλήγη από ακόμη χειρότερες καιρικές συνθήκες, καθώς η καταιγίδα Gabrielle πλημμύρισε την περιοχή, σύμφωνα με το BBC News.

Βίντεο έδειξαν πλημμύρες σε τμήματα της Βαλένθια και της Σαραγόσα, ενώ η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι έπεσαν περισσότερα από 18 εκατοστά βροχής σε έξι έως οκτώ ώρες γύρω από το δέλτα του Έβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, αλλά τα σχολεία, οι βιβλιοθήκες και τα πάρκα έκλεισαν.

