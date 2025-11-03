Βαλένθια: «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Περιφέρειας έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

Έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε 229 ανθρώπους στη Βαλένθια, ο περιφερειάρχης Κάρλος Μαθόν ανακοίνωσε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο».

Ο Μαθόν, μέλος του Λαϊκού Κόμματος (PP), αντιμετώπιζε εδώ και μήνες έντονες πιέσεις για αποχώρηση — όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από συγγενείς των θυμάτων, που τον θεωρούν υπεύθυνο για την καθυστερημένη αντίδραση των αρχών τη νύχτα της τραγωδίας.

«Έκανα λάθη και θα ζήσω με αυτά για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την El País. «Ελπίζω ότι όταν ο θόρυβος καταλαγιάσει, η κοινωνία θα μπορέσει να δει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που έκανε λάθη και σε έναν κακό άνθρωπο».

Η τραγωδία που σημάδεψε την περιφέρεια

Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Βαλένθια πέρυσι τον Νοέμβριο θεωρούνται η χειρότερη φυσική καταστροφή που συνδέεται με νεροποντές στην Ευρώπη από το 1967. Ολόκληρες συνοικίες πνίγηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ εκατοντάδες σπίτια και υποδομές καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κάτοικοι και διασώστες κατηγορούν την περιφερειακή κυβέρνηση ότι ενημέρωσε με καθυστέρηση για την επικείμενη θεομηνία, ενώ ήδη δεκάδες άνθρωποι είχαν παγιδευτεί ή πνιγεί στα νερά.

Η παραίτηση του Μαθόν συμπίπτει με την κατάθεση της δημοσιογράφου Μαριμπέλ Βιλαπλάνα, η οποία γευμάτιζε μαζί του την ημέρα της τραγωδίας και αναμένεται να καταθέσει ενώπιον δικαστή που διερευνά πιθανές ποινικές ευθύνες των αρχών.

Σύμφωνα με την El País, ο Μαθόν θα παραμείνει μέλος του κοινοβουλίου προκειμένου να διατηρήσει τη βουλευτική του ασυλία και δεν προτίθεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στην περιφέρεια.