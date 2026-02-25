BAFTA: Ο ακτιβιστής με Τουρέτ απαντά για το tic - «Ένιωσα κύμα ντροπής»

Ο Τζον Ντέιβιντσον, ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ και το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο του σάλου στα BAFTA, λέει ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως όποια προσβλητική λέξη ακουστεί από τα τικ του θα αφαιρεθεί πριν από τη μετάδοση. Σε συνέντευξή του στο Variety, στρέφει τα πυρά του στον χειρισμό της BBC και της διοργάνωσης.

Ο Ντέιβιντσον υποστηρίζει ότι από την πλευρά της BAFTA του είχαν πει ξεκάθαρα πως οι βρισιές θα κοπούν στο μοντάζ. Την ίδια ενημέρωση, όπως αναφέρει ο Guardian, είχαν λάβει και οι άνθρωποι της StudioCanal που στηρίζουν την ταινία I Swear, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα για το πώς στήθηκε τεχνικά η αίθουσα. Λέει ότι υπήρχε μικρόφωνο ακριβώς μπροστά του και εκ των υστέρων αναρωτιέται αν ήταν σωστή επιλογή, δεδομένου του σημείου όπου καθόταν.

Ο Ντέιβιντσον βρέθηκε στην τελετή καθώς το I Swear ήταν υποψήφιο για αρκετά βραβεία. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ακούστηκε να φωνάζει επανειλημμένα από το κοινό και αποχώρησε πριν τελειώσει η τελετή. Η έντονη αντίδραση ξεκίνησε όταν στην τηλεοπτική μετάδοση ακούστηκε καθαρά ρατσιστική ύβρις την ώρα που οι Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο βρίσκονταν στη σκηνή για να παρουσιάσουν βραβείο. To BBC είχε μεταδώσει την τελετή με καθυστέρηση δύο ωρών, κάτι που ενίσχυσε την κριτική ότι υπήρχε χρόνος για παρέμβαση πριν βγει στον αέρα.

Ο ίδιος λέει ότι ένιωσε «κύμα ντροπής» και επιμένει πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Περιγράφει τα τικ ως ακούσιες εκρήξεις που δεν αντανακλούν αυτά που σκέφτεται ή πιστεύει και ζητά να γίνει σαφές ότι δεν επρόκειτο για συνειδητή επιλογή.

Η συγγνώμη των BAFTA, BBC και Google

BBC και BAFTA δεν αφαίρεσαν τη ρατσιστική ύβρη και τις βρισιές από την αρχική μετάδοση. Και οι δύο ζήτησαν συγγνώμη, ενώ το BBC ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε τη συγκεκριμένη λέξη από την έκδοση της τελετής που είναι διαθέσιμη στο BBC iPlayer.

Την Τρίτη, συγγνώμη ζήτησε και η Google, επειδή αυτόματη ειδοποίηση ειδήσεων για τα BAFTA Film Awards περιλάμβανε τη ρατσιστική ύβρη. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η ειδοποίηση αποσύρθηκε και ότι λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί.

Ο Ντέιβιντσον δήλωσε ότι τις ημέρες μετά την τελετή ήταν αναστατωμένος καθώς συνειδητοποιούσε τον αντίκτυπο. Σύμφωνα με το Variety, επικοινώνησε με τη Warner Bros για να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον Τζόρνταν, τον Λίντο και τη σκηνογράφο Χάνα Μπίτσλερ, η οποία ανέφερε ότι άκουσε τη ρατσιστική ύβρη να απευθύνεται προς εκείνη.

Ταυτόχρονα, ζητά η κάλυψη να περιγράφει το περιστατικό πιο ολοκληρωμένα. Υποστηρίζει ότι εκείνο το βράδυ του ξέφυγαν περίπου δέκα διαφορετικές προσβλητικές λέξεις και ότι η δημόσια συζήτηση έμεινε σχεδόν αποκλειστικά στη ρατσιστική ύβρη, την οποία αναγνωρίζει ως ιδιαίτερα φορτισμένη λόγω της ιστορίας της και του τρόπου που χρησιμοποιείται σήμερα.

Ως παράδειγμα φέρνει άλλο στιγμιότυπο της τελετής, όταν φώναξε τη λέξη «παιδόφιλος» την ώρα που ο παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ έκανε αστείο με σεξουαλικό υπονοούμενο, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν η πρώτη φορά» που παίρνει στο σπίτι του «μια τριχωτή αρκούδα από το Περού», με αναφορά στον Πάντινγκτον. Ο Ντέιβιντσον λέει ότι το σχόλιο αυτό του προκάλεσε τικ με προσβλητικές λέξεις και ότι η σύνδεση με παιδικό χαρακτήρα οδήγησε στη συγκεκριμένη κραυγή.

Η BAFTA ανακοίνωσε «πλήρη διερεύνηση» για το τι πήγε λάθος, ενώ ο Τζόντε Ρίτσαρντσον, μέλος της επιτροπής, παραιτήθηκε χαρακτηρίζοντας τον χειρισμό της υπόθεσης ασυγχώρητο. Η Warner Bros, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει και ότι BAFTA και BBC δεν αντέδρασαν όπως θα έπρεπε.

Με πληροφορίες από Guardian