Bad Bunny: Το ίδρυμά του θα προσφέρει δωρεάν ευκαιρίες σε 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο

Το ίδρυμα που ίδρυσε ο Bad Bunny γνωστό ως «Fundación Good Bunny» δημιουργεί ευκαιρίες στο Πουέρτο Ρίκο για νέους που ενδιαφέρονται για ακολουθήσουν πορεία στις τέχνες.

Το Fundación Good Bunny ανακοίνωσε το ξεκίνημα του το 2026 με το πρόγραμμα «Un Verano Contigo», το οποίο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για νέους στο νησί.

Φέτος, 270 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα τρίωρο πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο επικεντρώνεται σε τομείς όπως η τέχνη, η μόδα, η μουσική και ο αθλητισμός.

Bad Bunny's Good Bunny Foundation has announced the 2026 edition of the "Un Verano Contigo" camp. ❤️🇵🇷



This year, 270 Puerto Rican youths will take part in the three-week program, which features activities focused on art, fashion, music, and sports. pic.twitter.com/xoATFN2Hx5 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) July 10, 2026

Bad Bunny: Το πρόγραμμα του ιδρύματος περιλαμβάνει ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με νέες μαθησιακές εμπειρίες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες από τον δημιουργικό χώρο από ολόκληρο το νησί θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο Universidad del Sagrado Corazón στο Σαν Χουάν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με νέες μαθησιακές εμπειρίες, εξειδικευμένες καθοδηγήσεις (mentorships) και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, όλα σχεδιασμένα ώστε να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν πιθανές επαγγελματικές διαδρομές στις δημιουργικές βιομηχανίες.

«Πάντα πίστευα ότι στο Πουέρτο Ρίκο υπάρχει απίστευτο ταλέντο. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι με ιδέες, δημιουργικότητα και τη θέληση να προχωρήσουν σε ολόκληρο το νησί», δήλωσε ο Χοσέ «Che Juan» Τόρες, διευθυντής του Good Bunny Foundation. «Συχνά, αυτό που χρειάζεται είναι πρόσβαση σε εμπειρίες, εργαλεία και ανθρώπους που μπορούν να τους εμπνεύσουν ώστε να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Το να μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους νέους να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να χτίσουν αυτοπεποίθηση και να δουν νέες προοπτικές για το μέλλον τους είναι κάτι που εκτιμούμε βαθύτατα».

Fundación Good Bunny: Τα προγράμματα του ιδρύματος θα εστιάζουν στη μουσική παραγωγή, την ερμηνεία, την ηχογράφηση και το beatmaking

Τα μουσικά προγράμματα θα προσφέρουν κατευθύνσεις για αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο, ώστε να καλύπτουν άτομα με διαφορετικό βαθμό γνώσεων. Παράλληλα, τα εργαστήρια και οι καθοδηγήσεις θα εστιάζουν στη μουσική παραγωγή, την ερμηνεία, την ηχογράφηση και το beatmaking. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και παρουσιάσεις με τη συμμετοχή τοπικών μουσικών.

Ο Bad Bunny πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την παγκόσμια περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ξεκίνησε το 2025, μετά την ολοκλήρωση της σειράς 30 εμφανίσεών του στο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Τον Ιούνιο, το Billboard Boxscore ανέφερε ότι η περιοδεία αποτελεί τη «μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του» τόσο σε εισπράξεις όσο και σε προσέλευση, καθιστώντας τον El Conejo Malo τον πρώτο Λατίνο καλλιτέχνη που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα από περιοδείες.

Ο έξι φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, που βρίσκεται αυτή την περίοδο στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας, αναμένεται να δώσει την τελευταία του συναυλία στις 26 Ιουλίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Ο Bad Bunny έχει καταγράψει ιστορικά επιτεύγματα στα charts του Billboard μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Debí Tirar Más Fotos» τον Ιανουάριο του 2025. Το άλμπουμ ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard 200 με ημερομηνία κατάταξης την 25η Ιανουαρίου 2025. Μετά τη νίκη του στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Grammys, η οποία ακολουθήθηκε από την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, μία εμφάνιση που απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Emmy, το άλμπουμ επέστρεψε στην κορυφή του chart τον Φεβρουάριο του 2026.

Με πληροφορίες από Billboard