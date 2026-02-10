Bad Bunny: Γιατί διέγραψε όλες τις αναρτήσεις από το Instagram μετά το Super Bowl;

Η φημολογία οργιάζει σχετικά με την επόμενη κίνηση του Bad Bunny, αφού διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Λίγες ώρες μετά την ιστορική εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, ο Πορτορικανός ράπερ αφαίρεσε τα πάντα - συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας προφίλ - αφήνοντας μόνο έναν σύνδεσμο προς το πιο πρόσφατο άλμπουμ του στο bio.

Αυτό το «καθαρό» προφίλ έκανε τους θαυμαστές να αναρωτιούνται αν ο Bad Bunny - κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο - υπαινίσσεται το επόμενο βήμα της καριέρας του ή αν η διαγραφή αποτελεί αντίδραση στις αντιδράσεις που ακολούθησαν την εμφάνισή του την ημέρα του αγώνα.

Παρότι η λαμπερή εμφάνισή του στο Super Bowl αποθεώθηκε από εκατομμύρια θεατές, προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές του MAGA, οι οποίοι κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επικρίσεις για το σόου, το οποίο ήταν κυρίως στα ισπανικά και ολοκληρώθηκε με ένα παναμερικανικό κάλεσμα για ενότητα.

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτυρήθηκαν για την εμφάνιση του Bad Bunny επιλέγοντας να παρακολουθήσουν αντ’ αυτού το «All-American» σόου ημιχρόνου της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, που μεταδόθηκε την ίδια ώρα με το επίσημο σόου.

Ωστόσο, η εναλλακτική αυτή μετάδοση συγκέντρωσε μόλις περίπου τέσσερα εκατομμύρια θεατές, σε σύγκριση με τα εκτιμώμενα 128 εκατομμύρια του Bad Bunny. Μετά τα δύο ανταγωνιστικά σόου, ο Τραμπ επέκρινε την εμφάνιση του Bad Bunny σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, γράφοντας:

«Το σόου ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα ΠΟΤΕ! Δεν βγάζει κανένα νόημα, αποτελεί προσβολή στο μεγαλείο της Αμερικής και δεν εκπροσωπεί τα πρότυπά μας για επιτυχία, δημιουργικότητα ή αριστεία».

Ο επαγγελματίας πυγμάχος Τζέικ Πολ προστέθηκε επίσης στους υποστηρικτές του MAGA, εξαπολύοντας προσβολές κατά του Bad Bunny μετά την εμφάνιση, αν και αργότερα αναδιπλώθηκε όταν ο αδελφός του τον επέπληξε δημόσια για τα σχόλιά του.

Ένας επικριτής έγραψε στο X ότι ο τραγουδιστής «ήξερε ότι θα δεχόταν εκατομμύρια οργισμένες απαντήσεις!!!». Άλλος σχολίασε: «Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά στοιχηματίζω ότι η αντίδραση ήταν τεράστια και εκκωφαντική (ειδικά σε ορισμένους διαδικτυακούς χώρους). Αν επρόκειτο απλώς για αποφυγή της κατακραυγής, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης κάνει ακριβώς αυτό μετά από μια διχαστική στιγμή». Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές σημείωσαν ότι ο Bad Bunny έχει ξανακάνει το ίδιο στο παρελθόν, όταν ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει νέα μουσική.

Ένας έγραψε στο X: «Το κάνει πάντα όταν κλείνει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του, και σημαίνει ότι έρχεται κάτι μεγάλο».

«Συνήθως το κάνει όταν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σύντομα νέο άλμπουμ - ελπίζω να ισχύει και τώρα», πρόσθεσε άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Το Super Bowl ήταν το φινάλε. Το άδειο προφίλ σημαίνει ότι μια νέα εποχή έχει επίσημα ξεκινήσει».

Ένας ακόμη θαυμαστής έγραψε: «Διαγράφει όλες τις αναρτήσεις και κάνει unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl; Ναι, αυτό είναι δήλωση».

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Bad Bunny ήταν το περσινό άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos, το οποίο πρόσφατα έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος δίσκος που κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy.

Με πληροφορίες από Independent