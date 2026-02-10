Bad Bunny: Εξήγησε τι σημαίνει ο αριθμός «64» στην μπλούζα που φόρεσε στο Super Bowl

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl ήταν γεμάτη συμβολισμούς, όχι μόνο για τη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο, αλλά και για την οικογένειά του.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του σόου του στο Levi's Stadium, διεθνή ΜΜΕ επιχείρησαν να αποκρυπτογραφήσουν το νόημα πίσω από τον αριθμό που αναγραφόταν στο φούτερ του, σχεδιασμένο από τη Zara και εμπνευσμένο από φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Στο φούτερ υπήρχε επίσης το «Ocasio», το επίθετο της οικογένειάς του. Όσο για τον αριθμό «64», οι ερμηνείες ήταν πολλές. Μία από αυτές ήθελε τον αριθμό να αποτελεί αναφορά στο έτος γέννησης της μητέρας του.

Σε δήλωση προς την USA Today, που δόθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου από τους εκπροσώπους του Bad Bunny, ο 31χρονος Πορτορικανός καλλιτέχνης ξεκαθάρισε ότι ο αριθμός αποτελεί φόρο τιμής στον θείο του, Cutito.

«Το 1964 είναι η χρονιά που γεννήθηκε ο θείος μου Cutito, ο αδελφός της μητέρας μου», ανέφερε η δήλωση στα ισπανικά. «Τα λίγα που ξέρω για το NFL, τα ξέρω χάρη σε αυτόν».

«Ο θείος μου πέθανε πριν από δύο χρόνια, λίγο μετά την ήττα των San Francisco 49ers από το Kansas City Chiefs στο Super Bowl του 2024», συνεχίζει η δήλωση του Bad Bunny. «Πάντα ονειρευόμουν να πάω τον θείο μου στο Super Bowl, αλλά δεν μπόρεσα».

Bad Bunny: Γιατί επέλεξε Zara και όχι οίκο υψηλής ραπτικής

Γνωστός για τις τολμηρές στιλιστικές του επιλογές, ο Bad Bunny αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά επιλέγοντας μια απροσδόκητα λιτή εμφάνιση.

Ο πρωταγωνιστής του μεγάλου αθλητικού event εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα κομψό, κρεμ custom σύνολο από τη Zara, ολοκληρωμένο με αξεσουάρ την πορτορικανική σημαία. Το look, επιμελημένο από τους σταθερούς του συνεργάτες Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, αποτελούνταν από ένα φαρδύ φούτερ εμπνευσμένο από φανέλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, φορεμένο πάνω από πουκάμισο με γιακά, σε συνδυασμό με ασορτί chino παντελόνι, γραβάτα, γάντια και sneakers.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και το φούτερ, το οποίο έφερε το οικογενειακό του επίθετο, Ocasio, επεκτείνοντας το συμβολικό χαρακτήρα στην εμφάνισή του.

Παρότι θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιονδήποτε οίκο μόδας -μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα εμφανίστηκε στα Grammys φορώντας δημιουργία Schiaparelli για την πρώτη ανδρική συλλογή του οίκου- ο Bad Bunny επέλεξε συνειδητά τη Zara.

Όπως σημειώνεται και από την ίδια την εταιρεία, η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του καλλιτέχνη: ένας ισπανικός fashion retailer για έναν καλλιτέχνη που τραγουδά κυρίως στα ισπανικά και εκπροσωπεί μια παγκόσμια ισπανόφωνη κουλτούρα.

Σε σχετική δήλωσή της, η Zara χαρακτήρισε την εμφάνιση «αξέχαστη», τονίζοντας πως «ο Benito πρόσφερε ένα μοναδικό σόου, συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό outfit».

Με πληροφορίες από USA Today, Vogue