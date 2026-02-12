Bad Bunny: Εκτοξεύονται τα streams του μετά το Super Bowl - Το ρεκόρ που άγγιξε

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος των ΗΠΑ, που συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον, δεν περιορίστηκε στο εντυπωσιακό σκηνικό και τις μουσικές επιτυχίες.

Ο καλλιτέχνης ανέδειξε την ισπανόφωνη κουλτούρα, τη γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο, και έστειλε σαφή μηνύματα σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πέρα όμως από τον συμβολισμό και τη διεθνή προβολή, το σόου είχε, όπως ήταν αναμενόμενο και άμεσο αντίκτυπο στην προσωπική του πορεία, με αποτελέσματα που ήρθαν ήδη από την επομένη της εμφάνισής του.

Μετά το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου, στις 9 Φεβρουαρίου ο Bad Bunny σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημέρα streaming της καριέρας του.

Bad Bunny: Οι «αριθμοί» την επομένη του σόου του Πορτορικανού σταρ στο Super Bowl

Σύμφωνα με τη Luminate - πάροχο δεδομένων μουσικής και ψυχαγωγίας - στις 9 Φεβρουαρίου ο κατάλογος του σούπερ σταρ κατέγραψε 98 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την ημέρα του Super Bowl (8 Φεβρουαρίου), όταν είχε συγκεντρώσει 77,6 εκατομμύρια streams.

Τα 98 εκατομμύρια streams δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν - έστω και οριακά - το απόλυτο ρεκόρ του σε streaming. Στις 6 Μαΐου 2022, την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ Un Verano Sin Ti, που παρέμεινε για 13 εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, ο κατάλογός του είχε συγκεντρώσει 98,2 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams.

Ο αριθμός των αναπαραγωγών του Bad Bunny κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του Super Bowl και της επόμενης ημέρας (8-9 Φεβρουαρίου) έφτασε συνολικά τα 175,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες (105 εκατομμύρια).

Το «DtMF» είναι το τραγούδι που ηγήθηκε του καταλόγου του Bad Bunny σε streams στις 9 Φεβρουαρίου, συγκεντρώνοντας 9,8 εκατομμύρια ακροάσεις. Ακολουθούν το «Baile Inolvidable» (6,6 εκατομμύρια), το «Nuevayol» (5,8 εκατομμύρια), το «Tití Me Preguntó» (5,2 εκατομμύρια) και το «EOO» (4,4 εκατομμύρια).

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime show του Super Bowl εξελίχθηκε σε ένα δεκατετράλεπτο αφιέρωμα στο Πουέρτο Ρίκο, μετατρέποντας το πιο προβεβλημένο μουσικό διάλειμμα της αμερικανικής τηλεόρασης σε μια γιορτή αγάπης και ενότητας.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης, ο πιο streamed μουσικός παγκοσμίως το 2025 σύμφωνα με την Spotify και νικητής του βραβείου Album of the Year στα Grammy 2026 για το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μουσικός που παρουσίασε halftime show του Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, απηύθυνε δύο σύντομα μηνύματα στα αγγλικά: τη φράση «The only thing more powerful than hate is love» σε ένα billboard και τη φράση «Together, We Are America» γραμμένη πάνω σε μια μπάλα ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από Billboard