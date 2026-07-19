Διεθνή

Bad Bunny: Διακόπηκε συναυλία του στο Μιλάνο λόγω χαλαζόπτωσης

Η συναυλία τελικά ακυρώθηκε, ενώ οι διοργανωτές υποσχέθηκαν πλήρη επιστροφή χρημάτων

The LiFO team
Φωτογραφία: EPA

Συναυλία του Bad Bunny διακόπηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ιταλία, εξαιτίας μιας σφοδρής χαλαζόπτωσης, με τη διοργάνωση να ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα αποζημιωθούν πλήρως.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλους χαλαζόκοκκους να πέφτουν πάνω στους θεατές της κατάμεστης συναυλίας, ενώ ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδης βροχή έπληξαν τον χώρο λίγο αφότου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Snai La Maura Hippodrome στο Μιλάνο.

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων και της χαλαζόπτωσης, η συναυλία του Bad Bunny, που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Ιουλίου στο Snai La Maura Hippodrome του Μιλάνου, διακόπηκε και ο χώρος εκκενώθηκε με ασφάλεια», ανέφερε την Κυριακή η εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων Live Nation στην ιστοσελίδα της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

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