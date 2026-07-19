Bad Bunny: Διακόπηκε συναυλία του στο Μιλάνο λόγω χαλαζόπτωσης

Συναυλία του Bad Bunny διακόπηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ιταλία, εξαιτίας μιας σφοδρής χαλαζόπτωσης, με τη διοργάνωση να ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα αποζημιωθούν πλήρως.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλους χαλαζόκοκκους να πέφτουν πάνω στους θεατές της κατάμεστης συναυλίας, ενώ ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδης βροχή έπληξαν τον χώρο λίγο αφότου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Snai La Maura Hippodrome στο Μιλάνο.

🔵 #BadBunny Violenta grandinata sulla seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, 40' dopo l'inizio. Diversi spettatori feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dagli enormi chicchi. Da definire eventuali rimborsi o recupero data pic.twitter.com/2b69Ri1qy7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 19, 2026

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori #ANSA https://t.co/9DNnrvcUbn pic.twitter.com/za0s2f0iM2 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 19, 2026

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων και της χαλαζόπτωσης, η συναυλία του Bad Bunny, που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Ιουλίου στο Snai La Maura Hippodrome του Μιλάνου, διακόπηκε και ο χώρος εκκενώθηκε με ασφάλεια», ανέφερε την Κυριακή η εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων Live Nation στην ιστοσελίδα της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

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