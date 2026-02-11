Bad Bunny: Βουλευτής χαρακτήρισε «γκέι πορνογραφία» το σόου του στο Super Bowl και ζήτησε έρευνα

Ζήτημα στο αμερικάνικο Κογκρέσο έγινε η εμφάνιση του καλλιτέχνη από το Πουέρτο Ρίκο, Bad Bunny, στο Super Bowl LX της περασμένης Κυριακής, με Ρεπουμπλικάνο βουλευτή να ζητά τη διενέργεια επίσημης έρευνας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Τενεσί, Andy Ogles, ζήτησε επίσημη έρευνα για το NFL και το δίκτυο NBCUniversal, κατηγορώντας τους ότι ενέκριναν εκ των προτέρων μια «άσεμνη» παράσταση με «σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο», αναφέροντας ότι η εμφάνιση του Bad Bunny «προωθεί τη γκέι πορνογραφία».

Η 13λεπτη εμφάνιση του Πορτορικανού σταρ στο Levi’s Stadium, ανάμεσα στους Σιάτλ Σίχακς και Νιου Ίνγκλαντ Πέτριοτς, είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν μεταδοθεί, κυρίως λόγω των πολιτικών τοποθετήσεών του, μεταξύ άλλων της κριτικής του στην Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ κατά τη βράβευσή του στα Grammy, όπου κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς.

Bad Bunny: Η ανάρτηση του Andy Ogles

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του κοινού αποθέωσε το σόου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε «απολύτως απαίσιο» και «προσβολή στο μεγαλείο της Αμερικής».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ogles χαρακτήρισε την εμφάνιση ως «καθαρή χυδαιότητα» και ισχυρίστηκε ότι περιλάμβανε «ρητές σεξουαλικές πράξεις, προκλητικούς χορούς και κινήσεις». Στην επιστολή του προς την Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής ζήτησε να εξεταστεί τι γνώριζαν εκ των προτέρων NFL και NBC, ποιες διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου εφαρμόστηκαν, εάν τηρήθηκαν πρωτόκολλα καθυστέρησης μετάδοσης, εάν έγινε σωστή μετάφραση των ισπανόφωνων στίχων.

Επικαλέστηκε τραγούδια όπως το «Safaera» και το «Yo Perreo Sola», λέγοντας ότι περιλαμβάνουν σεξουαλικές αναφορές «προφανείς σε κάθε γλωσσικό εμπόδιο». Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σόου κατά το ημίχρονο του αγώνα, ο Bad Bunny δεν ερμήνευσε την «πιο ωμή εκδοχή» των τραγουδιών του.

Ο Ogles δήλωσε ότι τέτοιες πράξεις «είναι παράνομες να προβάλλονται σε δημόσιες συχνότητες» και πρόσθεσε: «Η αμερικανική κουλτούρα δεν θα διαφθείρεται χωρίς συνέπειες».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο ίδιος βουλευτής έγραψε ότι η εμφάνιση αποτελεί «οριστική απόδειξη ότι το Πουέρτο Ρίκο δεν πρέπει ποτέ να γίνει Πολιτεία των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από TIME