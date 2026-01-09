Bad Bunny: Αντιμέτωπος με αγωγή 16 εκατ. δολαρίων - Γιατί τον κατηγορούν

Με αγωγή ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται αντιμέτωπος ο Bad Bunny, καθώς γυναίκα από το Πουέρτο Ρίκο τον κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε τη φωνή της -χωρίς άδεια- σε δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια του.

Η Τάιναλι Υ. Σεράνο Ριβέρα, σύμφωνα με την αγωγή 32 σελίδων που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Πουέρτο Ρίκο και περιήλθε σε γνώση του Rolling Stone, υποστηρίζει ότι η φωνή της ακούγεται ξεκάθαρα τόσο στο τραγούδι «Solo de Mi» (2018) από το άλμπουμ X 100pre, όσο και στο «EoO» από τον πρόσφατο δίσκο του καλλιτέχνη Debí Tirar Más Fotos (2025).

Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι και στα δύο τραγούδια του Bad Bunny ακούγεται ο στίχος «Mira, puñeta, no me quiten el perreo», που μεταφράζεται περίπου ως «Κοίτα, μην μου "κλέβεις" το perreo μου». (Το perreo είναι ένα στυλ χορού με κινήσεις των γοφών, συνώνυμο του ρεγκετόν).

Bad Bunny: Τι αναφέρει η αγωγή

Η Σεράνο αναφέρει ότι η ηχογράφηση έγινε το 2018, κατόπιν αιτήματος του παραγωγού Ρομπέρτο Ροσάδο (γνωστού ως La Paciencia), όταν και οι δύο φοιτούσαν στο ίδιο θεατρικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Interamerican του Arecibo. Όπως υποστηρίζει, ουδέποτε ενημερώθηκε ότι η φωνή της θα χρησιμοποιούνταν εμπορικά, ούτε υπέγραψε κάποιο συμβόλαιο, άδεια ή συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Bad Bunny όχι μόνο ενσωμάτωσε τη φράση στα τραγούδια, αλλά τη χρησιμοποιεί συστηματικά σε συναυλίες, ενώ έχει αξιοποιηθεί και σε εμπορικό υλικό, όπως μπλουζάκια.

Η ενάγουσα στρέφεται νομικά κατά του Bad Bunny (κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο), της δισκογραφικής του Rimas Entertainment και του παραγωγού Ροσάδο, διεκδικώντας 16 εκατ. δολάρια για παραβίαση δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και δημοσιότητας.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι του καλλιτέχνη και της δισκογραφικής δεν έχουν απαντήσει δημόσια στο αίτημα σχολιασμού.

Bad Bunny: Το χρονικό με τις αγωγές

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Σεράνο είχαν αναλάβει και την υπόθεση της πρώην συντρόφου του Bad Bunny, Καρλίς ντε λα Κρους Ερνάντες, η οποία το 2023 είχε καταθέσει παρόμοια αγωγή, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε τη φωνή της χωρίς άδεια σε τραγούδια του. Η υπόθεση εκείνη παραμένει ανοιχτή.

Η νέα αγωγή προσθέτει ακόμη έναν νομικό «πονοκέφαλο» στον παγκόσμιο σταρ της reggaeton, σε μια περίοδο που η καριέρα του βρίσκεται στην κορύφωσή της, αλλά οι νομικές του εκκρεμότητες πληθαίνουν.

Με πληροφορίες από Rolling Stone