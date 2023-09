Αυτό είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο

Ο κόσμος είναι γεμάτος μαγευτικά ξενοδοχεία. Άλλα κρυμμένα περίτεχνα μέσα στη φύση άλλα εντυπωσιακά και επιβλητικά στην κορυφή κάποιου ουρανοξύστη.

Αλλά ένα ξενοδοχείο είναι αυτό που κατέκτησε την κορυφή στη λίστα με τα καλύτερα του κόσμου. Το Passalacqua στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο ψηφίστηκε από ειδικούς στα ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων που κάνουν ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, ξενοδόχων και έμπειρων ταξιδιωτών.

Φωτ.: passalacqua.it

Η Βρετανία έχει στη λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία τέσσερα στο Λονδίνο συν το Gleneagles στη Σκωτία. Ανάλογη επιτυχία σημειώνει ολόκληρη η Ευρώπη με πάνω από τα μισά ξενοδοχεία στη λίστα. Τα 18 από τα 50 κορυφαία βρίσκονται στην Ασία, με το Rosewood Hong Kong να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Φωτ.: passalacqua.it

Αυτό ωστόσο που κατέκτησε την κορυφή ήταν το εκπληκτικό ξενοδοχείο Passalacqua στην Ιταλία που στέφθηκε ως το καλύτερο των καλυτέρων για το 2023.

Φωτ.: passalacqua.it

Το Passalacqua βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κόμο και αποπνέει ιταλική μεγαλοπρέπεια και φινέτσα ενώ ταυτόχρονα είναι ένα ήσυχο καταφύγιο που μοιάζει με ένα τεράστιο σπίτι, χάρη στα 24 μόνο δωμάτια, που διαθέτει.

Φωτ.: passalacqua.it

Στεγάζεται σε μια βίλα του 18ου αιώνα, μέσα σε όμορφους κήπους δίπλα στη λίμνη Κόμο. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου βρίσκονται σε τρία κτίρια: την κύρια βίλα, ένα Palazz οκτώ δωματίων, που ήταν παλιοί στάβλοι και το Casa al Lago των τεσσάρων δωματίων, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη λίμνη.

Φωτ.: passalacqua.it

Η τιμή για μια διανυκτέρευση σε αυτή τη βίλα ξεκινά από 1.215 €.

Φωτ.: passalacqua.it

Η λίστα με τα πρώτα 10 καλύτερα ξενοδοχεία για το 2023

Passalacqua, Moltrasio, Ιταλία

Rosewood, Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Four Seasons Bangkok στον ποταμό Chao Phraya, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

The Upper House, Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Aman, Τόκιο, Ιαπωνία

La Mamounia, Μαρακές, Μαρόκο

Soneva Fushi, Μαλδίβες

One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Μεξικό

Four Seasons Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία

Mandarin Oriental, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη.

Φωτ.: passalacqua.it

Φωτ.: passalacqua.it

Φωτ.: passalacqua.it