Αυτή είναι η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο για το 2026

Η Κοπεγχάγη κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την κορυφή της ετήσιας λίστας που καταρτίζει η Economist Intelligence Unit (EIU) με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος σε όλο τον κόσμο.

Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε και πάλι τη Βιέννη, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση για τρία συνεχόμενα έτη πριν η Κοπεγχάγη καθιερωθεί στην κορυφή, σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η EIU, θυγατρική εταιρεία του περιοδικού The Economist, αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός.

Η Κοπεγχάγη συγκέντρωσε την απόλυτη βαθμολογία σε τρεις κατηγορίες: την ασφάλεια, τις υποδομές και την εκπαίδευση.

Εκπρόσωπος της Economist Intelligence Unit δήλωσε ότι η σταθερή επιτυχία της Κοπεγχάγης οφείλεται στον «κορυφαίο συνδυασμό των εξαιρετικών υποδομών και της ασφάλειας, του πλούσιου πολιτισμού, του προστατευμένου περιβάλλοντος και των υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών».

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μελβούρνη της Αυστραλίας, σημειώνοντας άνοδο μίας θέσης σε σχέση με πέρυσι. Μια ακόμη πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, έκανε άλμα από την έκτη στην τέταρτη θέση.

Η Ζυρίχη, η οποία πέρυσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε κατά τρεις θέσεις, ενώ η Γενεύη ακολούθησε αμέσως μετά, στην έκτη θέση. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την έβδομη θέση, η Αδελαΐδα της Αυστραλίας κατέλαβε την όγδοη, ενώ το Βανκούβερ κατέκτησε την ένατη θέση και Τόκιο συμπλήρωσε τη δεκάδα.

Οι μεγάλες αλλαγές στη λίστα

Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στην κατάταξη των πόλεων της περιοχής του Κόλπου, οι οποίες είδαν τη βαθμολογία τους στην κατηγορία της ασφάλειας να υποχωρεί αισθητά. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν η Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, η οποία υποχώρησε κατά 14 θέσεις (123η), και η πόλη του Κουβέιτ, που έχασε 12 θέσεις (105η).

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέκαμψε μετά την περσινή υποχώρηση που είχε προκληθεί από μια περίοδο ταραχών και επεισοδίων. Το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά ως η βρετανική πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία, καταλαμβάνοντας την 52η θέση και ξεπερνώντας το Λονδίνο (54η θέση) και το Εδιμβούργο (64η θέση).

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας

Κοπεγχάγη, Δανία Βιέννη, Αυστρία Μελβούρνη, Αυστραλία Σίδνεϊ, Αυστραλία Ζυρίχη, Ελβετία Γενεύη, Ελβετία Οσάκα, Ιαπωνία Αδελαΐδα, Αυστραλία Βανκούβερ, Καναδάς Τόκιο, Ιαπωνία

Με πληροφορίες από το CNN

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