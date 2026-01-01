Αυτές οι μικρές ευρωπαϊκές πόλεις θα σας πληρώσουν για να μετακομίσετε εκεί το 2026

Προγράμματα μετεγκατάστασης με οικονομικά κίνητρα έχουν εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Κοινότητες που συρρικνώνονται πληθυσμιακά έχουν λάβει υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μετακίνηση και εργασία στο εξωτερικό και αξιοποιούν χαμηλού κόστους κατοικίες και οικονομικές επιχορηγήσεις για να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες αποδείχθηκαν τόσο δημοφιλείς με αποτέλεσμα να ο κύκλος των αιτήσεων να κλείσει σύντομα, ωστόσο άλλες παραμένουν ανοιχτές για το 2026.

Μια πόλη της Τοσκάνης που βοηθά να πληρώσετε το ενοίκιό σας

Η Radicondoli, μια μεσαιωνική κωμόπολη περίπου μία ώρα νότια της Φλωρεντίας, προσφέρει ένα πακέτο κινήτρων τόσο για ενοικιαστές όσο και για αγοραστές, με στόχο να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους.

Σύμφωνα με το CNN Travel, ο δήμαρχος της πόλης, Francesco Guarguaglini, έχει διαθέσει φέτος πάνω από 400.000 ευρώ για την προσέλκυση νέων κατοίκων, προσφέροντας από επιχορηγήσεις για αγορά κατοικίας έως επιδότηση για χρήστες πράσινης ενέργειας και φοιτητές.

Για να διευρύνει την απήχησή της, η Radicondoli θα καλύπτει επίσης το 50% του ενοικίου για τα δύο πρώτα χρόνια σε όσους υπέβαλαν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και θα μετακομίσουν έως τις αρχές του 2026. Για να είναι επιλέξιμοι, οι αγοραστές ακινήτων πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στην πόλη τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ οι ενοικιαστές τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Από τότε που τα κίνητρα εφαρμόστηκαν το 2023, η πόλη έχει υποδεχθεί περίπου 60 νέους κατοίκους — σημαντική ανάσα για έναν τόπο του οποίου ο πληθυσμός έχει μειωθεί από 3.000 σε μόλις 966 μέσα στον τελευταίο αιώνα. Περίπου 100 από τα 450 σπίτια παραμένουν σήμερα άδεια.

Σε αντίθεση όμως με πόλεις που προσφέρουν ετοιμόρροπα σπίτια του ενός ευρώ, η Radicondoli τονίζει ότι τα ακίνητά της διατηρούν πραγματική εμπορική αξία. Πολλά είναι ήδη κατοικημένα ή καλά συντηρημένα, γεγονός που σημαίνει ότι οι νεοφερμένοι δεν ξεκινούν με μεγάλες ανακαινίσεις, δήλωσε ο Guarguaglini στο CNN.

Μετεγκατάσταση σε αγροτικά χωριά της Ισπανίας

Αρκετά χωριά στην Ισπανία έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια κίνητρα για μετεγκατάσταση, μεταξύ αυτών το Ponga στην Αστούριας και κοινότητες στην περιοχή της Εξτρεμαδούρα.

Ωστόσο, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων μέσω των τοπικών δήμων συχνά είναι δύσκολες και πολύπλοκες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχουν πλέον δύο πρωτοβουλίες που στοχεύουν να βοηθήσουν όσους ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στην αγροτική Ισπανία, συνδέοντάς τους απευθείας με τους δήμους.

Η Holapueblo ξεκινά το έκτο πρόγραμμα μετεγκατάστασής της, το οποίο είναι ήδη ανοιχτό για αιτήσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση σε μικρές κοινότητες.

Ο οργανισμός εντοπίζει δήμους που αναζητούν νέους κατοίκους και δεσμεύονται να προσφέρουν κίνητρα και υποστήριξη, όπως προσιτή στέγαση και κοινοτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, φέρνει σε επαφή υποψήφιους επιχειρηματίες με τις συγκεκριμένες πόλεις, παρέχοντας βοήθεια τόσο στη διαδικασία της αίτησης όσο και στη σύσταση της επιχείρησης. Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, απαιτείται ισχυρή επιχειρηματική ιδέα και νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία.

Η Volver al Pueblo είναι μια παρόμοια πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει προσφορές για κατοικίες, θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και γη σε αγροτικές περιοχές, βοηθώντας παράλληλα στη μετεγκατάσταση.

Μέσω του «χάρτη πόρων» της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν δεκάδες οικονομικά προσιτά σπίτια και ευκαιρίες απασχόλησης.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισμός καθοδηγεί τους αιτούντες σε όλη τη διαδικασία, από την αρχική αναζήτηση έως την εγκατάσταση.

Η Ιρλανδία προσφέρει έως και 70.000 ευρώ για την ανακαίνιση σπιτιών

Η Ιρλανδία εγκαινίασε το 2023 ένα πρόγραμμα που παρέχει γενναία χρηματικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να μετατρέψουν ένα κενό σπίτι ή κτίριο σε μόνιμη κατοικία ή ακίνητο προς ενοικίαση σε μία από τις παράκτιες νησιωτικές κοινότητες της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική Our Living Islands, μέσω της οποίας η ιρλανδική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τον πληθυσμό των νησιών.

«Στόχος αυτής της πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι βιώσιμες και ζωντανές κοινότητες μπορούν να συνεχίσουν να ζουν —και να ευημερούν— στα υπεράκτια νησιά για πολλά χρόνια ακόμη», αναφέρει η κυβέρνηση.

Φωτογραφία: Unsplash

Το πρόγραμμα στηρίζει κοινότητες σε 30 νησιά που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρες και αποκόπτονται από αυτήν λόγω της παλίρροιας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, το κράτος προσφέρει έως 70.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις για τη διάσωση και αποκατάσταση του αυξανόμενου αριθμού εγκαταλελειμμένων και ετοιμόρροπων ακινήτων στα νησιά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για τη λήψη της χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αγοράσουν και να κατέχουν ακίνητο σε ένα από τα νησιά. Το κτίριο πρέπει να έχει κατασκευαστεί πριν από το 2007 και να είναι κενό για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Υπάρχουν επίσης κανόνες σχετικά με τη χρήση των χρημάτων. Η επιχορήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοδομικές εργασίες, όπως τοποθέτηση μόνωσης, δομικές παρεμβάσεις και ανακαίνιση. Προβλέπεται βασική επιδότηση έως 50.000 ευρώ. Αν το κόστος ανακαίνισης υπερβαίνει το ποσό αυτό, μπορεί να δοθεί συμπληρωματική επιχορήγηση έως 20.000 ευρώ, εφόσον αποδειχθεί ότι το ακίνητο είναι εγκαταλελειμμένο ή επικίνδυνο, για παράδειγμα αν παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα.

Η Σαρδηνία προσφέρει κίνητρα για αγορά κατοικίας και απόκτηση παιδιών

Τα τελευταία χρόνια, δήμοι όπως το Ollolai και το Nulvi επιχείρησαν να προσελκύσουν Ιταλούς από την ηπειρωτική χώρα αλλά και αλλοδαπούς, προσφέροντας σπίτια σε τιμές τόσο χαμηλές όσο ένας καφές εσπρέσο.

Στη συνέχεια, οι αρχές της Σαρδηνία προχώρησαν στην εφαρμογή μέτρων σε ολόκληρο το νησί κατά της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, τα οποία προβλέπουν επιχορήγηση έως 15.000 ευρώ για όσους μετακομίζουν σε χωριά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, με σκοπό την αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Φωτογραφία: Unsplash

Το πακέτο κατά της ερήμωσης δεν περιορίζεται μόνο στην αναβίωση κατοικιών, αλλά στοχεύει και στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του πληθυσμού και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των περιφερειακών κινήτρων περιλαμβάνεται επίσης μηνιαία επιδότηση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί, μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών τους.

Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, τα άτομα μπορούν να λάβουν έως 20.000 ευρώ για να ξεκινήσουν επιχείρηση σε δήμο με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, εφόσον η επιχείρηση δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας.

Με πληροφορίες από euronews.com