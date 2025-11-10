«Αυτές είναι οι συνθήκες της ζωής μας»: Διακοπές ρεύματος διακόπτουν δύο φορές συνέντευξη του Ζελένσκι στο Κίεβο

Μία συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που παραχωρήθηκε στο προεδρικό μέγαρο Μαριίνσκι του Κιέβου, διακόπηκε δύο φορές λόγω διακοπών ρεύματος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Η συζήτηση, την οποία πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος Λουκ Χάρντινγκ, ξεκίνησε με αιφνίδια διακοπή ρεύματος, προτού αποκατασταθεί η παροχή μέσω γεννήτριας. Η συνομιλία συνεχίστηκε, ωστόσο ένα δεύτερο μπλακ άουτ σημειώθηκε στη μέση της συνέντευξης, διακόπτοντας προσωρινά τη μετάφραση.

Ο Ζελένσκι συνέχισε να μιλά ακόμη και στο σκοτάδι, περιμένοντας να επανέλθει το ρεύμα. Το περιστατικό, που καταγράφηκε στο βίντεο της εφημερίδας, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Αντιδρώντας με χαμόγελο μετά τη δεύτερη διακοπή, ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε:

«Οι διακοπές ρεύματος δεν είναι τρομοκράτες. Είναι οι συνθήκες της ζωής μας. Είναι φυσιολογικό. Στο Κίεβο, όπως και αλλού, υπάρχουν διακοπές ρεύματος.»

Οι διακοπές ρεύματος στο προεδρικό μέγαρο ήταν μια υπενθύμιση ότι, σχεδόν τρία χρόνια μετά την εισβολή, ο πόλεμος εξακολουθεί να καθορίζει την καθημερινή ζωή των Ουκρανών.