Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για το 2026

Λίστα για την ειρήνη αποκαλύπτει τις πιο ασφαλείς αλλά και τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για το 2026.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2025, οι ασφαλέστερες και πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο αποκαλύφθηκαν κατά την ετήσια αξιολόγηση. Η 19η έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης (GPI) κατατάσσει 163 ανεξάρτητα κράτη και εδάφη ανάλογα με το επίπεδο ειρήνης τους, καλύπτοντας το 99,7% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο Δείκτης Ειρήνης (GPI) κατέταξε τις χώρες με βάση διάφορους παράγοντες, όπως εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις, ποσοστά εγκληματικότητας, τρομοκρατική δραστηριότητα, βίαιες διαδηλώσεις, αρμονικές σχέσεις με γειτονικές χώρες, σταθερότητα της πολιτικής σκηνής και αριθμό πληθυσμού που εκτοπίστηκε, στρατιωτικές δαπάνες, αριθμό αξιωματικών των ένοπλων δυνάμεων και οικονομικές συνεισφορές σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.

Η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία είναι οι τρεις πρώτες χώρες με υψηλό επίπεδο ειρήνης και ασφάλειας. Ακολουθούν η Αυστρία και η Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην 30ή θέση, πίσω από τη Γερμανία στην 20ή θέση και την Ισπανία στην 25η θέση.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Ρωσία, η Ουκρανία και το Σουδάν κατατάχθηκαν ως οι τρεις πιο επικίνδυνες χώρες. Ακολουθούν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Υεμένη.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η παγκόσμια σταθερότητα έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 17 χρόνια, η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις, μεταξύ άλλων. Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης (IEP), διαπίστωσε επίσης, ότι η ειρήνη επιδεινώνεται κάθε χρόνο από το 2014.

Σε περιφερειακή κλίμακα, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική βρέθηκαν να είναι τα λιγότερο ειρηνικά μέρη στη γη, ακολουθούμενες από τη Νότια Ασία. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη είναι η πιο ειρηνική περιοχή παγκοσμίως.

Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι «η Ευρώπη βιώνει αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις και αυξανόμενη δυσπιστία στους θεσμούς της. Καθώς περισσότερα δημόσια κεφάλαια εκτρέπονται από την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση προς τις αμυντικές δαπάνες, αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης αυτών των εντάσεων».

Οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για το 2026

Το Αζερμπαϊτζάν παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ειρήνη, με τους συντάκτες της έκθεσης να δηλώνουν ότι η διηπειρωτική χώρα βρισκόταν στην πιο ειρηνική της κατάσταση από το 2008. Από την άλλη, το Μπαγκλαντές θεωρείται η χώρα με τη μεγαλύτερη πτώση στην ειρήνη λόγω ευρείας κλίμακας πολιτικών αναταραχών που «ακολουθήθηκαν από κυβερνητική καταστολή που οδήγησε σε θανατηφόρα βία».

«Ο GPI 2025 διαπιστώνει ότι η παγκόσμια ειρήνη συνεχίζει να μειώνεται και ότι πολλοί από τους κύριους παράγοντες που προηγούνται των μεγάλων συγκρούσεων είναι υψηλότεροι από ό,τι ήταν από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», αναφέρει η Εκτελεστική Σύνοψη της έκθεσης.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επί του παρόντος 59 ενεργές συγκρούσεις με βάση τα κράτη, «οι περισσότερες από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Συνοψίζοντας, η διεθνής τάξη πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής όπου ο αυξανόμενος οικονομικός κατακερματισμός, ο επιταχυνόμενος επανεξοπλισμός και οι πολλαπλές ανταγωνιστικές καταστάσεις επιρροής δημιουργούν τις συνθήκες για την έναρξη συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας και την επακόλουθη οικονομική καταστροφή», προειδοποίησε.

Οι ασφαλέστερες χώρες για το 2026, όπως γράφει ο Ιndependent σύμφωνα με τον Δείκτη Ειρήνης, είναι:

Ισλανδία Ιρλανδία Νέα Ζηλανδία Αυστρία Ελβετία Σιγκαπούρη Πορτογαλία Δανία Σλοβενία Φινλανδία

Από την άλλη, οι πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο, για το 2026, είναι:

Ρωσία Ουκρανία Σουδάν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Υεμένη Αφγανιστάν Συρία Νότιο Σουδάν Ισραήλ Μάλι

Με πληροφορίες από Ιndependent