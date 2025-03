Αυτές είναι οι φωτογραφίες της διαφορετικότητας στον στρατό των ΗΠΑ που ο Τραμπ δεν θέλει να δείτε

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στη μαζική διαγραφή περιεχομένου που σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και την αναγνώριση πρωτοπόρων στρατιωτικών στελεχών από τις επίσημες ιστοσελίδες του Πενταγώνου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της πολιτικής κατάργησης πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI) στον στρατό των ΗΠΑ.

Η απόφαση περιλαμβάνει τη διαγραφή αναφορών σε ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, όπως οι πρώτες γυναίκες που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση Rangers, οι εορτασμοί Pride, καθώς και εκδηλώσεις μνήμης για πεσόντες στρατιώτες. Σύμφωνα με το Associated Press, πάνω από 26.000 αρχεία και φωτογραφίες έχουν επισημανθεί για διαγραφή, μεταξύ αυτών και η εικόνα του βομβαρδιστικού B-29 Enola Gay, που έριξε την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα το 1945.

Ένας συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χαιρετά έναν αυτόχθονα χορευτή σε εκδήλωση για τον Εθνικό Μήνα Κληρονομιάς των Ιθαγενών Αμερικανών στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Creech στη Νεβάδα/ Φωτ.: US Air Force photo by Senior Airman Victoria Nuzzi

Η εντολή για τη διαγραφή του περιεχομένου προήλθε από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα «διχαστικές» και επιμένει ότι «η ενότητα, όχι η διαφορετικότητα, είναι η δύναμη του στρατού».

«Θα αντιμετωπίζουμε τους πάντες με ισότητα και σεβασμό, αλλά θα κρίνουμε κάθε στρατιώτη με βάση την αξία του και τη δέσμευσή του στην αποστολή», δήλωσε σε ομιλία του στο Πεντάγωνο.

Ένας ανώτερος αεροπόρος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη διαφορετικότητα το 2023 στη Βάση Εφεδρείας της Αεροπορίας στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο/ Φωτ.: US Air Force photo by Staff Sgt. Christina Russo

Η διαγραφή περιεχομένου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα πολιτικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει:

Αεροπόροι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ παίζουν τύμπανα με καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη διαφορετικότητα στη Βάση Πολεμικής Αεροπορίας Moody στη Τζόρτζια/ Φωτ.: US Air Force photo by Airman Cade Ellis

Η αφαίρεση χιλιάδων αρχείων από τις στρατιωτικές πλατφόρμες έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός στρατού. Από τα τέλη Ιανουαρίου, χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παρατηρήσει ότι περιεχόμενο όπως βιογραφίες πρωτοπόρων στρατιωτικών, αφιερώματα και εικόνες από εκδηλώσεις για γυναίκες, μειονότητες και την LGBTQ+ κοινότητα έχουν εξαφανιστεί από τις ιστοσελίδες του στρατού.

«Αντί να γιορτάζουμε τη συνεισφορά όλων όσων έχουν υπηρετήσει, προσπαθούμε να σβήσουμε την ιστορία», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος στο Military.com.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του Στρατού που διέρρευσε στον Τύπο, η ηγεσία του Πενταγώνου έχει καταρτίσει λίστα με λέξεις-κλειδιά, όπως «κουλτούρα», «διαφορετικότητα», «σεβασμός» και «σεξουαλικότητα», για τον εντοπισμό και την αφαίρεση περιεχομένου.

Ένα ζευγάρι στρατιωτικές μπότες τιμούσε τη μνήμη της Ανθυπολοχαγού του Στρατού Ξηράς, Έμιλι J.T. Πέρεζ, που έχασε τη ζωή της στο πλαίσιο της Επιχείρησης Ιρακινή Ελευθερία, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης το 2018/ Φωτ.: US Navy photo by Kristen Wong, Oahu Publications

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με το πώς επηρεάζονται οι προσλήψεις στο στρατό, καθώς πρωτοβουλίες DEI είχαν σχεδιαστεί εν μέρει για να προσελκύσουν περισσότερους νέους ανθρώπους να καταταγούν.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημογραφικά στοιχεία του Πενταγώνου (2023), ο ενεργός στρατός των ΗΠΑ αριθμεί 1,3 εκατομμύρια στρατιώτες, εκ των οποίων:

Ένα περίπτερο αφιερωμένο στους Αμερικανούς ασιατικής καταγωγής και τους κατοίκους των νησιών του Ειρηνικού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εορτασμού της διαφορετικότητας το 2021 στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Little Rock στο Άρκανσο/ Φωτ.: US Air Force photo by Airman 1st Class Mariam K. Springs