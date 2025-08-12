Αυτές είναι οι ασφαλέστερες πόλεις της Ευρώπης – Η Ελλάδα εκτός λίστας

Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας αναδείχθηκε η ασφαλέστερη πόλη της Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα της Riviera Travel, η οποία δημοσίευσε τον δείκτη Safest Destinations Index.

Η αξιολόγηση βασίστηκε τόσο στην αύξηση της εγκληματικότητας την τελευταία πενταετία όσο και στα τρέχοντα επίπεδα εγκληματικότητας. Όσο χαμηλότερος ο συνολικός δείκτης, τόσο ασφαλέστερη θεωρείται η πόλη.

Η πρώτη πεντάδα των ασφαλέστερων πόλεων

Ντουμπρόβνικ (44,1 βαθμοί) – Η «Πέρλα της Αδριατικής» συνδυάζει το μεσαιωνικό της κάλλος με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Η παλιά πόλη, μνημείο UNESCO, είναι φωτισμένη και προσβάσιμη με τα πόδια, ενώ η αίσθηση κοινότητας και η φιλοξενία προς τους επισκέπτες ενισχύουν την ασφάλεια.

Ταλίν (55,8 βαθμοί) – Η πρωτεύουσα της Εσθονίας, επίσης μνημείο UNESCO, προσφέρει πολύ χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και καινοτόμες υπηρεσίες, όπως επιλογές ταξί «Women for Women» για γυναίκες επιβάτες.

Βαρσοβία (60,2 βαθμοί) – Η πολωνική πρωτεύουσα συνδυάζει ιστορικές συνοικίες και σύγχρονα κέντρα, με έντονη παρουσία δημοτικής αστυνομίας και καλά φωτισμένους δημόσιους χώρους.

Πράγα (50,9 βαθμοί) – Η «Πόλη με τους εκατό πύργους» διατηρεί χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας χάρη στην αποτελεσματική αστυνόμευση, το δίκτυο καμερών και την κοινωνική συνοχή.

Κρακοβία (64,3 βαθμοί) – Η δεύτερη πολωνική πόλη της λίστας ξεχωρίζει για την ισχυρή αστυνομική παρουσία σε τουριστικές περιοχές και τη φιλική στάση απέναντι στους επισκέπτες.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Άμστερνταμ, με χαμηλή εγκληματικότητα και μια «χωριουδίστικη» αίσθηση κοινότητας, ενώ η ανεκτική κοινωνική προσέγγιση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας.

Η επικεφαλής ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Riviera Travel, Τζοάν Λιν, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει συνδυασμό πολιτισμού, φυσικής ομορφιάς και ασφάλειας, αν και οι ταξιδιώτες πρέπει πάντα να παραμένουν σε εγρήγορση.