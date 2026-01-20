Αυτά τα δύο γαλλικά προϊόντα κινδυνεύουν από δασμούς 200% του Τραμπ

Να προχωρήσει σε τελωνειακούς δασμούς 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη από τη Γαλλία, απείλησε χθες Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δασμοί αυτοί αφορούν κρασιά και σαμπάνιες και οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για δασμούς έρχονται- σύμφωνα με τον ίδιο- εξαιτίας της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Νέες απειλές Τραμπ για δασμούς

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Τραμπ είχε απειλήσει ευρωπαϊκά κράτη με δασμούς και για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Κλειδί είναι ο διάλογος», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Οι δηλώσεις του έγιναν στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου σε έξι χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον σε σχέση με την Γροιλανδία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

Όπως είπε, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου- αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της» και σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συγκληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση.

«Προτεραιότητα για την ΕΕ είναι ο διάλογος και όχι η κλιμάκωση», τόνισε επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιβολή πρόσθετων δασμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο το συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης.