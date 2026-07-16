Αυτά είναι 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια για το 2025: Τα δύο που βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου

Με σχεδόν 10 δισεκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν αεροπορικώς το 2025, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, ειδικά στην κατάταξη που αφορά αποκλειστικά τις διεθνείς πτήσεις.
Δημοσίευμα του Euronews παρουσίασε δύο λίστες με τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, παρέμεινε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου καθώς από εκεί πέρασαν περισσότεροι από 84,48 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στο 2025.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Χίθροου κατατάσσεται στην 7η θέση, δύο θέσεις χαμηλότερα από πέρυσι, ωστόσο η επιβατική κίνηση αυξήθηκε από το 2024.
Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο
Η κατάταξη προέρχεται από το Airports Council International (ACI) World και βασίζεται στον συνολικό αριθμό επιβατών που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν, με τους επιβάτες διέλευσης (transit) να υπολογίζονται μόνο μία φορά.
Ακριβώς μετά το Χίθροου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με 84,43 εκατομμύρια επιβάτες. Αν και υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο σε σχέση με το 2019, όταν καταλάμβανε μόλις στην 28η θέση παγκοσμίως.
Στην τρίτη θέση της Ευρώπης βρίσκεται το Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι, με 72 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2024, αλλά παραμένοντας 5,4% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019. Σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσεται στη 14η θέση.
Τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο το 2025 (συνολική επιβατική κίνηση), είναι:
- Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα (ΗΠΑ): 106.302.208
- Ντουμπάι (ΗΑΕ): 95.192.160
- Τόκιο Χανέντα (Ιαπωνία): 91.679.814
- Ντάλας/Fort Worth (ΗΠΑ): 85.660.127
- Σανγκάη Πουντόνγκ (Κίνα): 84.994.548
- Σικάγο O'Hare (ΗΠΑ): 84.856.018
- Λονδίνο Χίθροου (Ηνωμένο Βασίλειο): 84.482.126
- Κωνσταντινούπολη (Τουρκία): 84.437.710
- Γκουανγκζού Μπαϊγιούν (Κίνα): 83.582.952
- Ντένβερ (ΗΠΑ): 82.427.962
Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στην Ευρώπη
Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια είχαν ακόμη καλύτερη παρουσία στην κατάταξη που αφορά αποκλειστικά τους επιβάτες διεθνών πτήσεων.
Αυτά είναι:
- Λονδίνο Χίθροου (Ηνωμένο Βασίλειο): 79.874.784
- Άμστερνταμ Σίπχολ (Ολλανδία): 68.767.548
- Κωνσταντινούπολη (Τουρκία): 66.608.849
- Παρίσι Σαρλ ντε Γκωλ (Γαλλία): 66.135.938
- Φρανκφούρτη (Γερμανία): 57.528.528
- Μαδρίτη-Μπαράχας (Ισπανία): 51.394.869
- Βαρκελώνη-Ελ Πρατ (Ισπανία): 43.256.689
- Ρώμη Φιουμιτσίνο (Ιταλία): 40.606.167
- Λονδίνο Γκάτγουικ (Ηνωμένο Βασίλειο): 39.812.458
- Μόναχο (Γερμανία): 37.274.455
Με πληροφορίες από Euronews