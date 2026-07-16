Αυτά είναι 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια για το 2025: Τα δύο που βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου

Με σχεδόν 10 δισεκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν αεροπορικώς το 2025, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, ειδικά στην κατάταξη που αφορά αποκλειστικά τις διεθνείς πτήσεις.

Δημοσίευμα του Euronews παρουσίασε δύο λίστες με τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, παρέμεινε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου καθώς από εκεί πέρασαν περισσότεροι από 84,48 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στο 2025.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Χίθροου κατατάσσεται στην 7η θέση, δύο θέσεις χαμηλότερα από πέρυσι, ωστόσο η επιβατική κίνηση αυξήθηκε από το 2024.

Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο

Η κατάταξη προέρχεται από το Airports Council International (ACI) World και βασίζεται στον συνολικό αριθμό επιβατών που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν, με τους επιβάτες διέλευσης (transit) να υπολογίζονται μόνο μία φορά.

Ακριβώς μετά το Χίθροου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με 84,43 εκατομμύρια επιβάτες. Αν και υποχώρησε από την 7η στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο σε σχέση με το 2019, όταν καταλάμβανε μόλις στην 28η θέση παγκοσμίως.

Στην τρίτη θέση της Ευρώπης βρίσκεται το Σαρλ ντε Γκωλ στο Παρίσι, με 72 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2024, αλλά παραμένοντας 5,4% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019. Σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσεται στη 14η θέση.

Τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο το 2025 (συνολική επιβατική κίνηση), είναι:

Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα (ΗΠΑ): 106.302.208 Ντουμπάι (ΗΑΕ): 95.192.160 Τόκιο Χανέντα (Ιαπωνία): 91.679.814 Ντάλας/Fort Worth (ΗΠΑ): 85.660.127 Σανγκάη Πουντόνγκ (Κίνα): 84.994.548 Σικάγο O'Hare (ΗΠΑ): 84.856.018 Λονδίνο Χίθροου (Ηνωμένο Βασίλειο): 84.482.126 Κωνσταντινούπολη (Τουρκία): 84.437.710 Γκουανγκζού Μπαϊγιούν (Κίνα): 83.582.952 Ντένβερ (ΗΠΑ): 82.427.962

Τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια είχαν ακόμη καλύτερη παρουσία στην κατάταξη που αφορά αποκλειστικά τους επιβάτες διεθνών πτήσεων.

Αυτά είναι:

Λονδίνο Χίθροου (Ηνωμένο Βασίλειο): 79.874.784 Άμστερνταμ Σίπχολ (Ολλανδία): 68.767.548 Κωνσταντινούπολη (Τουρκία): 66.608.849 Παρίσι Σαρλ ντε Γκωλ (Γαλλία): 66.135.938 Φρανκφούρτη (Γερμανία): 57.528.528 Μαδρίτη-Μπαράχας (Ισπανία): 51.394.869 Βαρκελώνη-Ελ Πρατ (Ισπανία): 43.256.689 Ρώμη Φιουμιτσίνο (Ιταλία): 40.606.167 Λονδίνο Γκάτγουικ (Ηνωμένο Βασίλειο): 39.812.458 Μόναχο (Γερμανία): 37.274.455

Με πληροφορίες από Euronews