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Αυστρία: Ξεπέρασε το χθεσινό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας φτάνοντας τους 41,2 βαθμούς Κελσίου

Η Αυστρία βίωσε φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα για τον μήνα Ιούνιο

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΙΑ ΡΕΚΟΡ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Αυστρία έσπασε το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, φτάνοντας τους 41,2°C στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας GeoSphere Austria.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις χθες, με 41°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ.

Η χώρα βίωσε ήδη έναν Ιούλιο εξαιρετικά ζεστό και ξηρό, με γενικευμένη ξηρασία και ανομβρία.

Ιδιαίτερα υψηλές οι θερμοκρασίες στην Αυστρία

«Ο ανεμιστήρας μας σώζει, είναι το σωσίβιό μας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια 20χρονη πωλήτρια παγωτών. Οι εμπορικοί δρόμοι της Βιέννης είναι άδειοι την ημέρα και οι πωλήσεις ξαναρχίζουν μόνο το απόγευμα, όταν πέφτει ο ήλιος και η θερμοκρασία, εξήγησε.

Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

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