Αυστρία: Το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ θα γίνει αστυνομικό τμήμα

Το σπίτι που γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Αδόλφος Χίτλερ θα μετατραπεί σε αστυνομικό τμήμα.

Η αρχές της Αυστρίας πήραν αυτή την απόφαση με στόχο να αποτρέψουν ακροδεξιούς εξτρεμιστές να μετατρέψουν το σημείο σε τόπο λατρείας.

Η κυβέρνηση της χώρας ελπίζει ότι με την μετατροπή του κτιρίου θα δώσει τέλος σε μια μακρά διαμάχη για την αξιοποίηση του χώρου, καθώς η Αυστρία σε δέχεται συχνά επικρίσεις ότι δεν έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τον ρόλο της στο Ολοκαύτωμα.

Ύστερα από μια ανακαίνιση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε με τρία χρόνια καθυστέρηση, το κτίριο στο κέντρο της πόλης Μπράουναου αμ Ιν είναι πλέον σχεδόν αγνώριστο.

Το ισχυρό μήνυμα έξω από το κτίριο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Marte σοβάτισε και έβαψε λευκούς τους άλλοτε κίτρινους τοίχους της κατοικίας του 17ου αιώνα, η οποία βρίσκεται κοντά στα γερμανικά σύνορα και όπου στις 20 Απριλίου 1889 γεννήθηκε ο Χίτλερ.

Πάνω από την είσοδο δεσπόζει πλέον η πινακίδα της αστυνομίας, ενώ στο πεζοδρόμιο παραμένει η αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή: «Για την ειρήνη, τη λευτεριά και τη δημοκρατία. Ποτέ ξανά φασισμός. Εκατομμύρια νεκροί προειδοποιούν».

Το ακίνητο ανήκε στην ίδια οικογένεια από το 1912. Από το 1972 πέρασε στη διαχείριση του αυστριακού κράτους μέσω μίσθωσης και λειτούργησε ως κέντρο φροντίδας για άτομα με αναπηρία, μια πληθυσιακή ομάδα που βρέθηκε επίσης μεταξύ των θυμάτων του Γ΄ Ράιχ.

Με πληροφορίες από AFP

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