Αυστρία: Πυροβολισμοί στην πόλη Λίντς - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυροβολισμούς στην αυστριακή πόλη Λιντς, σήμερα το απόγευμα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από ένα εστιατόριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα της τοπικής εφημερίδας Kronen Zeitung.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μία μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα και μία νεότερη γυναίκα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Μάρτυρες είδαν το περιστατικό να εκτυλίσσεται μέρα μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε τρεις θανάτους και ανακοίνωσε ότι βρέθηκε όπλο στο σημείο.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα δύο θύματα ήταν η σύζυγος και η κόρη του δράστη.

Ένας κάτοικος που έτρωγε στο εστιατόριο εκείνη τη στιγμή δήλωσε στην Kronen Zeitung: «Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί. Η ιδιοκτήτρια αμέσως κλείδωσε τα πάντα.»

Οι πελάτες επιτράπηκε να φύγουν από το εστιατόριο μόνο αφού παρέμειναν μέσα για περίπου μισή ώρα, για τη δική τους ασφάλεια.

Άλλος μάρτυρας είπε: «Πολλοί άνθρωποι μού έχουν ήδη τηλεφωνήσει για να ρωτήσουν αν είμαι ακόμη ζωντανός.»

Τοπικά μέσα ανέφεραν επίσης ότι πίσω από το αιματηρό περιστατικό ενδέχεται να βρίσκεται μια «διαμάχη για κληρονομικά ζητήματα», η οποία θεωρείται πιθανό κίνητρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε και σημείωμα αυτοκτονίας.