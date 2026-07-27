Αυστρία: Γιατί σχεδιάζει να αυξήσει τη στρατιωτική θητεία από έξι σε εννέα μήνες

Η κυβέρνηση της Αυστρίας σχεδιάζει να παρατείνει τη στρατιωτική θητεία από έξι σε εννέα μήνες.
Η χώρα προσπαθεί εδώ και χρόνια να ενισχύσει και να εξοπλίσει καλύτερα τις ένοπλες δυνάμεις της, για τις οποίες οι αρχές έχουν από καιρό δηλώσει ότι δεν θα ήταν σε θέση να υπερασπιστούν την Αυστρία από σοβαρή επίθεση εξωτερικής δύναμης, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.
Αυστρία: Γιατί προσανατολίζεται στην επέκταση της στρατιωτικής θητείας
«Οι συνθήκες ασφάλειας έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, μήνες και εβδομάδες. Το όνειρο μιας διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη γκρεμίστηκε, το αργότερο, με τον ρωσικό πόλεμο επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σε στρατόπεδο έξω από το Σάλτσμπουργκ.
Συγχρόνως, αναφέρθηκε σε «νέες απειλές, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και ο κυβερνοπόλεμος».
«Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Αυστρία πρέπει να αναλάβει σε μεγαλύτερο βαθμό την ευθύνη για τη διασφάλιση της αυτονομίας της και την προστασία του πληθυσμού της», πρόσθεσε.
Με πληροφορίες από Reuters