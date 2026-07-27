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Αυστρία: Γιατί σχεδιάζει να αυξήσει τη στρατιωτική θητεία από έξι σε εννέα μήνες

Τι εξήγησε ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Facebook Twitter
Ο καγκλάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ / Φωτ. αρχείου: EPA/MARCIN GADOMSKI POLAND OUT
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Η κυβέρνηση της Αυστρίας σχεδιάζει να παρατείνει τη στρατιωτική θητεία από έξι σε εννέα μήνες.

Η χώρα προσπαθεί εδώ και χρόνια να ενισχύσει και να εξοπλίσει καλύτερα τις ένοπλες δυνάμεις της, για τις οποίες οι αρχές ⁠έχουν από καιρό δηλώσει ότι δεν θα ήταν σε θέση να υπερασπιστούν την Αυστρία από σοβαρή επίθεση εξωτερικής δύναμης, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Αυστρία: Γιατί προσανατολίζεται στην επέκταση της στρατιωτικής θητείας

«Οι συνθήκες ασφάλειας έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, μήνες και εβδομάδες. Το όνειρο μιας διαρκούς ειρήνης ​στην Ευρώπη γκρεμίστηκε, το αργότερο, με τον ρωσικό πόλεμο επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σε στρατόπεδο έξω από το Σάλτσμπουργκ.

Συγχρόνως, αναφέρθηκε σε «νέες απειλές, όπως οι υβριδικές επιθέσεις και ο κυβερνοπόλεμος».

«Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Αυστρία πρέπει να αναλάβει σε μεγαλύτερο βαθμό την ευθύνη για τη διασφάλιση της αυτονομίας της και την προστασία του πληθυσμού της», πρόσθεσε.
 

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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