Αυστρία: Γιατί πόλη απαγόρευσε στους τουρίστες να εισέρχονται με αυτοκίνητο σε ιστορικό κέντρο;

Το Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, άρχισε να εφαρμόζει μια θερινή απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η συγκεκριμένη πολιτική έχει υιοθετηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που είναι αντιμέτωπες με υπερτουρισμό και πλήθος οχημάτων.

Οι αρχές της τέταρτης μεγαλύτερης δημοτικής περιοχής της Αυστρίας δήλωσαν ότι ελπίζουν οι περιορισμοί για «λιγότερη κυκλοφορία, περισσότερη πόλη», που θα ισχύσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μειώσουν τον αριθμό των εισερχόμενων οχημάτων κατά 1.000 την ημέρα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης, οι εγκαταστάσεις «park-and-ride» προσφέρουν ημερήσιο εισιτήριο που περιλαμβάνει μετακίνηση με τα τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς για πέντε άτομα, με κόστος 7,50 ευρώ.

Η απαγόρευση στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας

«Δεν θέλουμε χαοτικές κυκλοφοριακές καταστάσεις όπως αυτές που είδαμε πέρυσι», δήλωσε ο δήμαρχος, Μπέρνχαρντ Άουινγκερ, όταν ανακοίνωσε το μέτρο τον Μάιο. «Απευθύνεται σε ημερήσιους επισκέπτες που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο από πιο μακρινές περιοχές. Είναι σημαντικό για μένα να μην επηρεαστούν από αυτό οι κάτοικοι της κεντρικής περιοχής του Σάλτσμπουργκ και η κυκλοφορία που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις».

Ο Άουινγκερ ανέφερε ότι και οι ίδιοι οι τουρίστες, που προσελκύονται από αξιοθέατα όπως το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ και ο καθεδρικός ναός του 17ου αιώνα σε μπαρόκ στυλ, θα επωφεληθούν επίσης από αυτή την πολιτική. «Είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το να περνάς ώρες κολλημένος στην κυκλοφορία. Και επίσης διευκολύνει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη του Σάλτσμπουργκ».

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι αυξανόμενες καταγγελίες των κατοίκων σχετικά με την κυκλοφορία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ώθησαν τον δήμο να αναλάβει δράση. «Ουσιαστικά επιτρέπαμε στους τουρίστες να εισέρχονται με τα αυτοκίνητά τους στο «σαλόνι» μας», δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Salzburg24.

Οι αστυνομικοί που θα περιπολούν θα επιβάλλουν πρόστιμα ύψους έως και 80 ευρώ σε όλους τους οδηγούς με πινακίδες κυκλοφορίας από περιοχές εκτός της περιφέρειας του Σάλτσμπουργκ που εισέρχονται στην παλιά πόλη.

Τι εξαιρέσεις θα ισχύουν

Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους μετακινούμενους προς και από την εργασία τους, τα οχήματα διανομής, τα ταξί και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, καθώς και για τους επισκέπτες με αναπηρία και τους πελάτες ξενοδοχείων που διαθέτουν επιβεβαίωση κράτησης εντός της ζώνης περιορισμένης κυκλοφορίας. Εξαιρούνται επίσης οι Γερμανοί οδηγοί από τις γειτονικές περιοχές της Βαυαρίας, το Μπέρχτεσγκαντεν και το Μπαντ Ράιχενχαλ.

Η Χάιντι Στρομπλ, από τον τοπικό οργανισμό τουρισμού, δήλωσε ότι η πολιτική του Σάλτσμπουργκ, η οποία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο τον Μάιο, εμπνεύστηκε από τις «zona a traffico limitato» (ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας) σε ιταλικές πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Πίζα, καθώς και από την απαγόρευση που επιβλήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, αφού οι πόλεις αυτές είχαν κατακλυστεί από τουριστικά οχήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το Σάλτσμπουργκ, του οποίου το ιστορικό κέντρο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έχει λίγο πάνω από 158.000 κατοίκους, αλλά καταγράφει πάνω από 3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο. Οι περσινοί εορτασμοί για την 60ή επέτειο της ταινίας «The Sound of Music», του κλασικού κινηματογραφικού έργου που γυρίστηκε στην περιοχή του Σάλτσμπουργκ, προκάλεσαν μια επιπλέον τουριστική έκρηξη.

Με πληροφορίες από Guardian