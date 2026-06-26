Αυστραλία: Υπό συζήτηση η αυστηροποίηση των μέτρων απαγόρευσης της χρήσης social media από εφήβους

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε την Παρασκευή ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά στη χώρα θα είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή.

Η ανακοίνωση έγινε καθώς μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι το μέτρο — το πρώτο του είδους του, το οποίο έχει πλέον συμπληρώσει έξι μήνες — είχε ελάχιστη επίδραση στη χρήση των social media από εφήβους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δοκιμάσει την αντοχή του νόμου που απαγορεύει σε πλατφόρμες όπως το Instagram της Meta και το YouTube της Google να δημιουργούν λογαριασμούς για άτομα κάτω των 16 ετών.

Αυστηροποίηση του νόμου για την απαγόρευση των social media στην Αυστραλία

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηροί και ότι θα αντέξουν σε όλες τις νομικές αμφισβητήσεις που ενδέχεται να προκύψουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στην Australian Broadcasting Corp.

Πρόσθεσε ότι ένας βασικός στόχος θα είναι να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή eSafety, η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της χώρας, θα διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκτελέσει το έργο της.

Ο Αλμπανέζι δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, ενώ η ρυθμιστική αρχή αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το πρωτοποριακό πείραμα της Αυστραλίας παρακολουθείται στενά από χώρες σε όλο τον κόσμο που επιδιώκουν να το μιμηθούν, εν μέσω ανησυχιών για την ψυχική και σωματική υγεία των νέων. Η Βρετανία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε αυτό το μήνα προγραμματισμένους περιορισμούς που πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά, καθώς θα επηρεαστούν επίσης οι πλατφόρμες παιχνιδιών και ζωντανής μετάδοσης.

Η Επιτροπή eSafety και η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς δήλωσαν ότι προετοιμάζουν νομικές ενέργειες εναντίον πολλαπλών πλατφορμών, οι οποίες κινδυνεύουν με μέγιστο πρόστιμο 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (34 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), εάν διαπιστωθεί ότι παρέλειψαν συστηματικά να τηρήσουν την απαγόρευση.

Το Reddit έχει ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απαγόρευσης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προκαταρκτικών ακροάσεων.

Περιορισμένα τα αποτελέσματα του μέτρου

Όταν η απαγόρευση της Αυστραλίας τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξαν αρχικές αναφορές ότι είχαν κλείσει εκατομμύρια λογαριασμοί, αλλά οι γονείς έχουν δηλώσει και μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων από τους εφήβους έχει αλλάξει ελάχιστα.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο British Medical Journal αναφέρεται ότι το 85% των Αυστραλών ηλικίας 12 έως 15 ετών εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα social media τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, σύμφωνα με μελέτη σε 408 εφήβους.

Τα δύο τρίτα των ανήλικων χρηστών παρέμειναν στο διαδίκτυο δηλώνοντας ότι είναι άνω των 16 ετών ή δημοσιεύοντας μια selfie που η πλατφόρμα δέχτηκε ως φωτογραφία ατόμου άνω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο.

«Παρά την πρόθεση της (απαγόρευσης) να καθυστερήσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και να μειώσει τον κίνδυνο διαδικτυακών κινδύνων, δεν βρέθηκαν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν άμεση ουσιαστική μείωση της αναφερόμενης χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους», ανέφερε το άρθρο.

Με πληροφορίες από Reuters