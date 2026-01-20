Αυστραλία: Τέσσερις επιθέσεις καρχαριών μέσα σε 48 ώρες

Σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία — η τέταρτη μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες κατά μήκος των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Ο 39χρονος «υπέστη τραύμα στο στήθος», όταν καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του στην περιοχή Mid North Coast το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Το περιστατικό ακολουθεί τρεις ακόμη επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Σίδνεϊ τις προηγούμενες δύο ημέρες. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, όλες οι παραλίες στα βόρεια του Σίδνεϊ θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

Οι επιθέσεις καταγράφηκαν μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζόζεφ ΜακΝάλτι, είχε επισημάνει νωρίτερα ότι οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να δημιουργούν «ιδανικό περιβάλλον για επιθέσεις καρχαριών». Οι βροχές μεταφέρουν θρεπτικά στοιχεία στη θάλασσα, προσελκύοντας ψάρια και, κατ’ επέκταση, καρχαρίες πιο κοντά στην ακτή.

Η επίθεση της Τρίτης σημειώθηκε κοντά στο κάμπινγκ Point Plomer, περίπου 450 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς, δήλωσε στο ABC ότι ο σέρφερ «ήταν εξαιρετικά τυχερός που δεν τραυματίστηκε σοβαρά». Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγεται το κολύμπι ή το σερφ κοντά σε εκβολές ποταμών, ειδικά όταν τα νερά είναι θολά.

Ένας νεαρός σέρφερ είχε παρόμοια τύχη στην παραλία Dee Why στο Σίδνεϊ τη Δευτέρα, αλλά μια επίθεση καρχαρία στην κοντινή Manly λίγες ώρες αργότερα άφησε έναν 27χρονο με τραύματα που «άλλαξαν τη ζωή του». Την Κυριακή, ένας 12χρονος τραυματίστηκε επίσης σοβαρά όταν δαγκώθηκε σε μια δημοφιλή παραλία του λιμανιού του Σίδνεϊ.

Οι ταυρoκαρχαρίες, που ζουν τόσο σε γλυκά όσο και σε αλμυρά νερά, συγκαταλέγονται «στους λίγους καρχαρίες που ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο», σύμφωνα με το Australian Museum. Αποτελούν το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, βάσει του International Shark Attack File.

Τον περασμένο Νοέμβριο, γυναίκα έχασε τη ζωή της και άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από επίθεση ταυρoκαρχαρία σε απομονωμένη παραλία, επίσης στη Mid North Coast.

Οι ταυρoκαρχαρίες εμφανίζονται συνήθως γύρω από το Σίδνεϊ τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο —το αυστραλιανό καλοκαίρι— καθώς «η θερμοκρασία του νερού είναι η ιδανική για αυτούς», δήλωσε στο BBC ο αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής επιστήμης στο Bond University, δρ Ντάριλ ΜακΦι.

Παρότι η Αυστραλία θεωρείται παγκόσμιο «hotspot» επιθέσεων καρχαριών, η πιθανότητα επίθεσης παραμένει εξαιρετικά μικρή, γεγονός που καθιστά αυτή τη συρροή περιστατικών στη Νέα Νότια Ουαλία σπάνια. «Μια σειρά επιθέσεων από ταυροκαρχαρίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη», τόνισε ο ΜακΦι.

Η αστυνομία συνέστησε τη Δευτέρα στους πολίτες να αποφεύγουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες στη Νέα Νότια Ουαλία λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, που έχει μειώσει την ποιότητα και την ορατότητα των νερών. «Δεν θα συνιστούσα αυτή την περίοδο το κολύμπι στο λιμάνι ή στα ποτάμια της πολιτείας», ανέφερε ο επιθεωρητής ΜακΝάλτι.

