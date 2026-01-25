Αυστραλία: «Σφαγή» καταγγέλλουν οι αυτόχθονες για τη θανάτωση αγέλης ντίνγκο

Η κυβέρνηση της Κουίνσλαντ στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυνση και ευθανασία ολόκληρης αγέλης ντίνγκο στο νησί Κ’γκάρι, μετά τον θάνατο της 19χρονης Καναδής τουρίστριας Πάιπερ Τζέιμς.

Ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος, Άντριου Πάουελ, δήλωσε την Κυριακή ότι πρόκειται να θανατωθεί μια ομάδα 10 ζώων, η οποία συνδέεται με το περιστατικό της Δευτέρας.

Η νεκροψία που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή δείχνει ευρήματα συμβατά με πνιγμό, ενώ καταγράφονται και τραύματα που παραπέμπουν σε δαγκώματα ντίνγκο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα «δαγκώματα πριν από τον θάνατο» δεν θεωρείται πιθανό να προκάλεσαν άμεσο θάνατο. Πρόκειται για διατύπωση που αφήνει ανοικτό το ακριβές χρονοδιάγραμμα των γεγονότων, την ώρα που η πολιτεία επιλέγει την πιο αυστηρή διαχειριστική γραμμή για την αγέλη που παρακολουθούσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αρμόδιου τμήματος, οι φύλακες είχαν επιτηρήσει στενά την ομάδα των ζώων τις τελευταίες ημέρες και κατέγραψαν συμπεριφορές που χαρακτηρίστηκαν επιθετικές. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η αγέλη θεωρήθηκε «κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια». Ο Πάουελ είπε ότι τα ζώα θα «απομακρυνθούν και θα ευθανατωθούν με ανθρωπιστικό τρόπο», αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για «δύσκολη απόφαση», αλλά υποστηρίζοντας ότι είναι η «σωστή επιλογή προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος».

Αυστραλία: Οι αυτόχθονες Butchulla καταγγέλουν «σφαγή»

Η απόφαση, ωστόσο, άνοιξε μέτωπο με τους αυτόχθονες Butchulla, για τους οποίους τα ντίνγκο έχουν ιδιαίτερη πολιτισμική σημασία. Στο Κ’γκάρι ζουν περίπου 200 ντίνγκο, τα οποία οι Butchulla αποκαλούν wongari. Το είδος αναφέρεται και στο καθεστώς προστασίας του νησιού ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Το Κ’γκάρι, γνωστό παλαιότερα ως Fraser Island, είναι εθνικό πάρκο, με τη διαχείρισή του γίνεται από κοινού από την πολιτεία και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες.

Η γραμματέας της Butchulla Aboriginal Corporation, Κριστίν Ρόιαν, χαρακτήρισε την κίνηση «σφαγή» και δήλωσε ότι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Όπως είπε, έξι ζώα θανατώθηκαν το Σάββατο και η ίδια ενημερώθηκε μόλις την Κυριακή, παρότι, όπως υποστηρίζει, το σχέδιο διαχείρισης του νησιού προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης. «Έμεινα άναυδη», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν δείχνει σεβασμό στους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Οι επιθέσεις ντίνγκο έχουν γίνει συχνότερες τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τα θανατηφόρα περιστατικά παραμένουν σπάνια. Η πιο γνωστή υπόθεση διεθνώς ήταν το 1980, όταν ένα βρέφος, η Αζάρια Τσάμπερλεϊν, σκοτώθηκε κοντά στο Άλις Σπρινγκς, στη Βόρεια Επικράτεια. Η μητέρα της, Λίντι Τσάμπερλεϊν, κατηγορήθηκε άδικα για τον θάνατό της, υπόθεση που αργότερα έγινε και κινηματογραφική ταινία. Πάλι στο Κ’γκάρι, το 2001, ντίνγκο σκότωσε τον 9χρονο Κλίντον Γκέιτζ και ακολούθησε μαζική θανάτωση ζώων, περίπου 30, σε μια απόφαση που τότε είχε χαρακτηριστεί «παράλογη» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και είχε προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Έκτοτε, η πολιτεία έχει εφαρμόσει μέτρα όπως περιφράξεις και προειδοποιητική σήμανση, ενώ κατά περίπτωση θανατώνονται μεμονωμένα ζώα. Αυτό που αμφισβητείται τώρα είναι η επιλογή ευθανασίας ολόκληρης αγέλης και οι συνέπειες σε έναν πληθυσμό που θεωρείται ήδη ευάλωτος.

Αυστραλία: Αντιπαράθεση για τον υπερτουρισμό στο νησί

Στο παρασκήνιο υπάρχει και μια παλιά αντιπαράθεση για τον υπερτουρισμό στο νησί. Οι Butchulla και περιβαλλοντικές οργανώσεις εδώ και χρόνια αποδίδουν μέρος των επιθέσεων στη μεγάλη ανθρώπινη πίεση και στη συμπεριφορά επισκεπτών απέναντι στα ζώα. Μάλιστα, η συμβουλευτική επιτροπή για το καθεστώς παγκόσμιας κληρονομιάς είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Φεβρουάριο ότι η οικολογία του νησιού κινδυνεύει να «καταστραφεί» λόγω «υπερτουρισμού». Ο Πάουελ έχει απορρίψει επανειλημμένα προτάσεις για ανώτατο όριο επισκεπτών.

Ο Μπράντλεϊ Σμιθ, ανώτερος λέκτορας στο Central Queensland University, χαρακτήρισε την απόφαση παράλογη και προειδοποίησε ότι θα έχει «καταστροφικό» αποτέλεσμα για την οικολογία του πληθυσμού, τον οποίο εκτιμά ότι απειλείται με εξαφάνιση σε ορίζοντα 50 έως 100 ετών. Όπως υποστήριξε, η αφαίρεση ζώων, και ιδίως μιας «οικογένειας», αφαιρεί πολύτιμο γενετικό υλικό από έναν ήδη περιορισμένο πληθυσμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών και ενδογαμίας. Κατά τον ίδιο, η θανάτωση δεν θα αλλάξει ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας. «Αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα ντίνγκο στο νησί, το πρόβλημα δεν θα λυθεί», είπε, εκτιμώντας ότι αντίστοιχα περιστατικά θα επαναληφθούν.

