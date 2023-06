Αυστραλία: Ο πλέον παρασημοφορημένος στρατιωτικός της χώρας είναι «υπεύθυνος για φόνους»

Ο πλέον παρασημοφορημένος στρατιωτικός της Αυστραλίας κατηγορείται για συνέργεια σε φόνο τριών Αφγανών την περίοδο που υπηρετούσε στο Αφγανιστάν.

Ο Μπεν Ρόμπερτς- Σμιθ είχε παρασημοφορηθεί με τον Σταυρό της Βικτωρίας για το «αξιοσημείωτο θάρρος» του στο Αφγανιστάν, όπου η μονάδα του είχε επιφορτιστεί να εντοπίσει έναν υψηλόβαθμο διοικητή των Ταλιμπάν.

Την Πέμπτη έχασε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε υποβάλει κατά τριών εφημερίδων, που τον είχαν κατηγορήσει ότι συμμετείχε στο φόνο έξι άοπλων Αφγανών κρατουμένων και για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν. Εναντίον του πρώην στρατιωτικού δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και ο ίδιος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μετά το πέρας της δίκης.

Ο δικαστής Άντονι Μπεσάνκο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το σκεπτικό της απόφασής του, στο οποίο εκτιμά ότι ο Ρόμπερτς- Σμιθ δεν ήταν «ένας ειλικρινής και αξιόπιστος μάρτυρας (…) σε πολλά περιστατικά», ενώ είχε κακοποιητική συμπεριφορά έναντι άλλων Αυστραλών στρατιωτών.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο ενάγων (Ρόμπερτς- Σμιθ) ήταν συνεργός και υπεύθυνος για τον φόνο του EKIA56 (…) το 2009 και για τον φόνο του Αλί Τζαν στην Νταρουάν στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 και για τον φόνο ενός Αφγανού άνδρα στο Τσινάρτου στις 12 Οκτωβρίου 2012», εξηγεί ο Μπεσάνκο στην απόφασή του που εκτείνεται σε 736 σελίδες.

Οι αυστραλιανές εφημερίδες The Age, The Sydney Morning Herald και The Canberra Times είχαν καταγγείλει ότι ο Ρόμπερτς- Σμιθ είχε ζητήσει από κατώτερό του στρατιωτικό να πυροβολήσει και να σκοτώσει έναν «ηλικιωμένο Αφγανό άνδρα», ο οποίος αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα με τον κωδικό EKIA56.

Ο δικαστής επεσήμανε ότι: «Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι στο Τσινάρτου (…) ο ενάγων, μέσω διερμηνέα ζήτησε από (ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο) να πυροβολήσει έναν Αφγανό που βρισκόταν υπό κράτηση».

Στρατιώτης που βρισκόταν εκεί «πυροβόλησε και σκότωσε τον Αφγανό σε συνθήκες που ισοδυναμούν με φόνο. Ο ενάγων ήταν συνεργός και υπεύθυνος για τον φόνο», τόνισε ο Μπεσάνκο.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρόμπερτς- Σμιθ εκφόβιζε άλλον Αυστραλό στρατιώτη, στον οποίο είχε πει: «Αν η απόδοσή σου δεν βελτιωθεί στην επόμενη περιπολία μας, θα φας μιας σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού».

Εξάλλου, ο Μπεσάνκο εκτίμησε ότι ο Ρόμπερτς- Σμιθ δεν ήταν αξιόπιστος μάρτυρας και ότι απέκρυψε στοιχεία από το δικαστήριο καθώς γνώριζε ότι θα τον βλάψουν.

Ο 44χρονος Ρόμπερτς- Σμιθ, που πήγε στο Αφγανιστάν από το 2006 ως το 2012, θεωρούνταν εθνικός ήρωας στην Αυστραλία, με το πορτρέτο του να έχει τοποθετηθεί στο αυστραλιανό μνημείο πολέμου.

Το 2020 έρευνα βρήκε αξιόπιστα στοιχεία ότι μέλη του αυστραλιανού επίλεκτου σώματος του στρατού SAS σκότωσαν δεκάδες άοπλους κρατούμενους στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Κατηγορίες έχουν απαγγελθεί μόνο σε έναν στρατιώτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters