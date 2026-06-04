Αυστραλία: Ο «ήρωας» της επίθεσης στο Μπόντι αντιμέτωπος με κατηγορίες για επίθεση σε βάρος του πατέρα του

Ο 44χρονος άνδρας που είχε χαρακτηριστεί ήρωας μετά την παρέμβασή του στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας, τον Δεκέμβριο του 2025 βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για επίθεση σε βάρος του πατέρα του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία της Αυστραλίας.

Όπως μετέδωσαν αυστραλιανά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο άνδρας φέρεται να άσκησε βία κατά του πατέρα του.

Η υπόθεση για το βίαιο περιστατικό στην Αυστραλία

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, απαντώντας σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), επιβεβαίωσε ότι στις 15 Μαρτίου έλαβε καταγγελία για φερόμενη επίθεση που φαίνεται να σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου σε κατοικία στην περιοχή Μπανκστόουν, στη μητροπολιτική ζώνη του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε βάρος ενός 44χρονου άνδρα ασκήθηκαν αυτή την εβδομάδα διώξεις για επίθεση και παρενόχληση.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 29 Ιουνίου, όταν ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

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Η αστυνομία δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, μιλώντας στο ABC, χαρακτήρισε τις πληροφορίες αυτές ψευδείς, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για ψευδή πληροφορία» και ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση πραγματική». Παράλληλα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με την υπόθεση.

Η πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ

Ο Άχμεντ είχε γίνει γνωστός τον Δεκέμβριο του 2025, όταν αφόπλισε έναν από τους δράστες της φονικότερης επίθεσης που έχει καταγραφεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες. Η επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αντισημιτικά κίνητρα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Μετά την πράξη του είχε αποθεωθεί ως ήρωας, ενώ είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης που οργανώθηκε προς τιμήν του, συγκεντρώθηκε ποσό που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ABC, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας και προετοιμάζεται να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις στο χέρι του, το οποίο είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τον περασμένο μήνα δύο αδελφοί του Άχμεντ αλ Άχμεντ εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ, κατηγορούμενοι ότι επιχείρησαν να τον εξαναγκάσουν να τους παραχωρήσει μέρος των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί μέσω της δωρεάς.

Με πληροφορίες από AFP