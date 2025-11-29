Αυστραλία: Ο Άντονι Αλμπανέζι έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που τελεί γάμο στη θητεία του

Ο Άντονι Αλμπανέζι έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός της Αυστραλίας που παντρεύεται όσο βρίσκεται στο αξίωμα, μετά τον γάμο του με τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Καμπέρα.

Η τελετή έγινε μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του κοινοβουλίου για το έτος και πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, στο πρωθυπουργικό κατάλυμα «The Lodge», όπου είχε γίνει και η πρόταση του Αλμπανέζι στη σύντροφό του, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

«Είμαστε απολύτως ευτυχισμένοι που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας μπροστά στις οικογένειες και τους στενούς μας φίλους», ανέφερε ο Αυστραλός πρωθυπουργός σε σύντομη δήλωσή του.

Αυστραλία: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στον γάμο Αλμπανέζι

Παρόντες ήταν οι γονείς της νύφης, ο γιος του πρωθυπουργού από τον προηγούμενο γάμο του, Νέιθαν, καθώς και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο σκύλος του ζευγαριού, Τότο, μετέφερε τις βέρες τους.

Στην έξοδο από την τελετή, οι καλεσμένοι τους έραιναν με κομφετί, ενώ το ζευγάρι περπατούσε υπό τους ήχους του «Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)» του Στίβι Γουόντερ. Στη δεξίωση, ο πρώτος χορός έγινε με το «The Way You Look Tonight» του Φρανκ Σινάτρα, ενώ στα τραπέζια υπήρχαν ειδικά σχεδιασμένα κουτάκια μπίρας με τη φωτογραφία του ζευγαριού.

Το ταξίδι του μέλιτος θα γίνει εντός Αυστραλίας, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, καθώς τα αρχικά τους πλάνα είχαν περιοριστεί μετά την επανεκλογή του Αλμπανίζι τον Μάιο.

Ο Αλμπανέζι, 62 ετών, και η Χέιντον, 47, γνωρίστηκαν σε επαγγελματικό δείπνο το 2020, όταν εκείνος ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Από τότε έχει σταθεί στο πλευρό του στις εκλογικές του καμπάνιες το 2022 και το 2025, αλλά και σε διεθνή γεγονότα όπως η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός είχε ήδη γράψει ιστορία όταν έγινε ο πρώτος πολιτικός στη χώρα που αρραβωνιάστηκε ενώ ήταν σε ενεργή θητεία.

Με πληροφορίες από BBC