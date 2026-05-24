Αυστραλία: Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση καρχαρία

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας του Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε μια ράμπα σκαφών στην ακτή Cassowary, μεταξύ των πόλεων Κερνς και Τάουνσβιλ, λίγο πριν το μεσημέρι την Κυριακή, μετά από αναφορές ότι ένας 39χρονος δέχτηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό, αλλά πέθανε από τα τραύματά του.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία

Πρόκειται για τη δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στα παράκτια ύδατα της Αυστραλίας μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά τον θάνατο ενός 38χρονου που σκοτώθηκε ενώ ψάρευε με καμάκι κοντά στο Περθ, στη Δυτική Αυστραλία, το περασμένο Σάββατο.

Σε εκείνο το περιστατικό, ο άνδρας είχε δαγκωθεί στα κάτω άκρα και δεν μπόρεσε να ανανήψει.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τα τραύματα που υπέστη το τελευταίο θύμα, ούτε αποκάλυψε την ταυτότητα του άνδρα.

Ανέφερε ότι θα προετοιμάσει τώρα μια έκθεση για τον ιατροδικαστή σχετικά με τον «ξαφνικό και μη ύποπτο» θάνατο.

«Καθώς η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του ιατροδικαστή, θα ήταν ακατάλληλο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία είναι πιο συχνές από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, αν και συχνά δεν είναι θανατηφόρες.

Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Βάση Δεδομένων για Περιστατικά με Καρχαρίες, τον Ιανουάριο σημειώθηκαν τέσσερις επιθέσεις καρχαριών σε ολόκληρη την Αυστραλία, εκ των οποίων μόνο μία ήταν θανατηφόρα.

Στα δημοφιλή σημεία κολύμβησης και σέρφινγκ συνήθως λαμβάνονται μέτρα προστασίας από επιθέσεις.

Με πληροφορίες από BBC