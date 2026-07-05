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Αυστραλία: Μυστήριο με μεταλλικά αντικείμενα που ξεβράστηκαν σε παραλίες - Αναφορές για επικίνδυνες ουσίες

Ενδέχεται να είναι «διαστημικές σφαίρες» - Τι εξηγούν η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία και μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Φλίντερς

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Surfers Paradise Beach, Queensland, Australia / Unsplash
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Έξι μυστηριώδη αντικείμενα που ξεβράστηκαν σε παραλίες της βόρειας πολιτείας του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να πρόκειται για διαστημικά συντρίμμια.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα αντικείμενα μπορεί να είναι οι λεγόμενες «διαστημικές σφαίρες» (space balls), δηλαδή μεταλλικές σφαίρες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα συστήματα πυραύλων και συχνά απομένουν μετά από εκτοξεύσεις.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για να εξακριβώσει τη φύση και την προέλευση των αντικειμένων, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Αυστραλία: Πιθανό να ξεβραστούν και άλλα συντρίμμια τις επόμενες ημέρες.

Τα έξι αντικείμενα εντοπίστηκαν στις παραλίες της περιοχής Forrest Beach, κοντά στην πόλη Τάουνσβιλ, και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές πρόκειται για μεγάλες μεταλλικές σφαίρες.

Παρότι η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προειδοποίησε πως είναι πιθανό να ξεβραστούν και άλλα συντρίμμια τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας και να μην πλησιάζουν ύποπτα αντικείμενα.

«Η φύση των συντριμμιών και η προέλευσή τους εξακολουθούν να διερευνώνται», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με την αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών για την ταυτοποίηση των ευρημάτων.

Αυστραλία: «Ενδέχεται να προέρχονται από ένα στάδιο πυραύλου»

«Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία υποστηρίζει τις τοπικές αρχές σχετικά με τα ύποπτα διαστημικά συντρίμμια που εντοπίστηκαν στην παραλία Forrest Beach στο Βόρειο Κουίνσλαντ. Εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τη φύση τους και την προέλευσή τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν, ειδική στα διαστημικά απορρίμματα από το Πανεπιστήμιο Φλίντερς, εξέτασε το διαθέσιμο οπτικό υλικό και επισήμανε ότι τα αντικείμενα δεν φαίνεται να φέρουν ίχνη καύσης.

«Αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να προέρχονται από ένα στάδιο πυραύλου, πιθανότατα το πρώτο ή το δεύτερο, το οποίο επέστρεψε στη Γη, ενώ το υπόλοιπο συνέχισε την πορεία του μεταφέροντας το ωφέλιμο φορτίο στο διάστημα», εξήγησε.
 

Με πληροφορίες από The Guardian

 
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