Αυστραλία: Κατηγορεί το Telegram ότι δεν αφαιρεί τρομοκρατικό περιεχόμενο

Η ρυθμιστική αρχή Διαδικτύου της Αυστραλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της πλατφόρμας Telegram, κατηγορώντας την για ολιγωρία στην αντιμετώπιση αναρτήσεων που προωθούν την τρομοκρατία.

Το γραφείο της Επιτρόπου Ψηφιακής Ασφάλειας (eSafety) διευκρίνισε ότι προχώρησε σε αυτή τη κίνηση, καθώς το Telegram παρέλειψε να κατεβάσει βίντεο με εκτελέσεις από τρομοκράτες και μαζικούς πυροβολισμούς.

«Η υπόθεση αφορά περιεχόμενο που συνδέεται με ορισμένες από τις πλέον διαβόητες πράξεις ακραίας βίας στη σύγχρονη ιστορία, μεταξύ των οποίων υλικό από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Κράιστσερτς και το Μπάφαλο», δήλωσε η Επίτροπος Ψηφιακής Ασφάλειας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ.

«Ισχυριζόμαστε ότι το συγκεκριμένο υλικό παρέμενε προσβάσιμο στην πλατφόρμα, παρότι είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως το Telegram».

Τι πρόστιμο περιμένει το Telegram

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα πρότυπα της Αυστραλίας ενδέχεται να επιφέρει πρόστιμα που αγγίζουν τα 38 εκατ. δολάρια.

«Απορρίπτουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και θα τους προσβάλουμε στα δικαστήρια», ανέφερε εκπρόσωπος του Telegram απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δράσεις της πλατφόρμας κατά της τρομοκρατίας είναι ευρέως καταγεγραμμένες, σημειώνοντας πως μόνο μέσα στο 2026 έχουν αποκλειστεί χιλιάδες ακραίες κοινότητες.

Στη προσφυγή της, η αρχή eSafety υποστηρίζει ότι Αυστραλοί χρήστες του Telegram υπέβαλαν καταγγελίες στην πλατφόρμα για 12 αναρτήσεις με φιλοτρομοκρατικό περιεχόμενο από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2025. Τρεις από αυτές περιείχαν επιβεβαιωμένο υλικό τρομοκρατικής φύσης.

Ωστόσο, η πλατφόρμα δεν απέσυρε τις 10 από τις αναρτήσεις, ούτε ανεστάλησαν ή αποκλείστηκαν οι λογαριασμοί που τις δημοσίευσαν, προστίθεται στο δικόγραφο.

Προβλήματα με τη δικαιοσύνη για τον ιδρυτή του Telegram

Το Telegram αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές παγκοσμίως, με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες μηνιαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Ο ιδρυτής του, ο ρωσικής καταγωγής Πάβελ Ντούροφ, εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014, μεταφέροντας ο ίδιος και η εταιρεία την έδρα τους στο Ντουμπάι το 2017. Η πλατφόρμα έχει αναδειχθεί σε κρίσιμη πηγή ενημέρωσης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και χρησιμοποιείται ευρέως από αξιωματούχους τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο.

Την Τετάρτη, οι ρωσικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον Ντούροφ για διευκόλυνση τρομοκρατικής δραστηριότητας, ισχυριζόμενες ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται από Ουκρανούς κατασκόπους για την οργάνωση επιθέσεων εντός της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Reuterts