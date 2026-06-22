Αυστραλία: Κατασχέθηκαν 2,7 τόνοι κοκαΐνης στη μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία της χώρας

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας, εντοπίζοντας 2,7 τόνους ναρκωτικών σε υπόγειο σύστημα κρυψώνων στα δυτικά του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, η κοκαΐνη βρέθηκε την Παρασκευή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κάτω από ψεύτικα δάπεδα τριών εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή Λοντοντέρι. Η αξία της ποσότητας στην παράνομη αγορά εκτιμάται σε περίπου 816 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 460 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 25 ετών. Οι αρχές τούς κατηγορούν για την κατοχή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης που φέρεται να εισήχθη παράνομα στην Αυστραλία και, εφόσον καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η έρευνα ξεκίνησε από 40 κιλά κοκαΐνης στη θάλασσα

Οι αρχές εκτιμούν ότι το φορτίο μεταφέρθηκε στην Αυστραλία κατ' εντολή οργανωμένου εγκληματικού δικτύου μέσω της μικρής παράκτιας κοινότητας Μιτζ Πόιντ, στο Κουίνσλαντ.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της επιχείρησης «Operation Minjiang», η οποία ξεκίνησε τον Μάιο, όταν περίπου 40 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θάλασσα κοντά σε σημείο καθέλκυσης σκαφών στην ίδια περιοχή.

Η ανακάλυψη οδήγησε σε ευρύτερη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί ακόμη έξι άτομα στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ.

Παράλληλα, οι αρχές των Νήσων Σολομώντα ακινητοποίησαν πλοίο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε ως «μητρικό σκάφος» για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Australian police seized nearly 6,000 pounds of cocaine hidden in underground bunkers at a property near Sydney, authorities said, in what they described as the country's largest-ever cocaine bust https://t.co/dTzJoOC8pA pic.twitter.com/FveUoNt1XH — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Γιατί η Αυστραλία αποτελεί στόχο των κυκλωμάτων

Παρά τη γεωγραφική της απομόνωση, η Αυστραλία θεωρείται μία από τις πιο προσοδοφόρες αγορές για το διεθνές εμπόριο κοκαΐνης. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της παράνομης αγοράς ναρκωτικών, ένα γραμμάριο κοκαΐνης μπορεί να πωληθεί στη χώρα ακόμη και έναντι 300 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 170 ευρώ).

Η υψηλή τιμή πώλησης, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση, καθιστούν την αυστραλιανή αγορά ιδιαίτερα ελκυστική για τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα.

Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε πέρυσι κατέγραψε την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης παγκοσμίως.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Στίβεν Τζέι, δήλωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει το επίπεδο οργάνωσης των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

«Η υπόθεση δείχνει πόσο οργανωμένα και αποφασισμένα είναι αυτά τα εγκληματικά δίκτυα και μέχρι πού είναι διατεθειμένα να φτάσουν για το οικονομικό όφελος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της προέλευσης των ναρκωτικών και όλων των εμπλεκομένων στην επιχείρηση λαθρεμπορίου.

Με πληροφορίες από BBC

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