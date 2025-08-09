Αυστραλία: Η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» στοχοποίησε και τον σύζυγο της με δηλητηριασμένα μακαρόνια

Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που έχει καθηλώσει την Αυστραλία παίρνει νέα διάσταση, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα που καταδικάστηκε για τον φόνο τριών μελών της οικογένειας του πρώην συζύγου της, φέρεται να είχε αποπειραθεί επανειλημμένα να σκοτώσει και τον ίδιο με δηλητηριασμένα γεύματα.

Η Έριν Πάτερσον, 50 ετών, κρίθηκε ένοχη τον περασμένο μήνα για τον φόνο των πεθερικών της, Γκέιλ και Ντον Πάτερσον, καθώς και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον. Τα θύματα είχαν προσκληθεί το 2023 στο σπίτι της στο Λεονγκάθα, περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, όπου έφαγαν μοσχαρίσιο φιλέτο Γουέλινγκτον με δηλητηριώδη μανιτάρια death cap. Στο ίδιο τραπέζι βρισκόταν και ο σύζυγος της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος επέζησε.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποχαρακτηρίστηκαν την Παρασκευή, η Πάτερσον κατηγορείται ότι το 2021 και το 2022 προσπάθησε να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της, Σάιμον Πάτερσον, με πιάτα όπως πένες μπολονέζ, κοτόπουλο κάρι και σάντουιτς ραπ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι μετά το πρώτο περιστατικό αρρώστιας «υποψιάστηκε ότι έφταιγε το φαγητό της Έριν» και άρχισε να κρατά αναλυτικό αρχείο με ημερομηνίες και συμπτώματα.

Οι υποτιθέμενες απόπειρες σημειώθηκαν σε δύο εκδρομές και μία πεζοπορία, αφήνοντάς τον στα πρόθυρα του θανάτου. Σε μία περίπτωση, υπέστη προσωρινή παράλυση και χρειάστηκε να αφαιρεθεί μέρος του εντέρου του. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν ποτέ να εντοπίσουν με βεβαιότητα την αιτία των ασθενειών του. Ο Ντον Πάτερσον, που αργότερα έπεσε θύμα του μοιραίου γεύματος, ήταν τόσο πεπεισμένος ότι είχε δηλητηριαστεί, που έφτασε στο νοσοκομείο κρατώντας δείγμα από τον εμετό του για ανάλυση.

Η αστυνομία είχε βρει και ηλεκτρονικά ίχνη ερευνών για δηλητήρια στον υπολογιστή της Πάτερσον, ωστόσο αυτά δεν παρουσιάστηκαν στη δίκη.

Αρχικά η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε τρεις κατηγορίες για φόνο και πέντε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τέσσερις εκ των οποίων αφορούσαν τον Σάιμον Πάτερσον, όμως οι τελευταίες αποσύρθηκαν λίγο πριν την πρώτη δίκη.

Η άρση του απορρήτου έγινε κατόπιν απόφασης του δικαστή Κρίστοφερ Μπιλ, ο οποίος απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τυχόν έφεση. «Η διαφάνεια είναι θεμελιώδης αρχή της δικαιοσύνης», τόνισε.

Η Έριν Πάτερσον εξακολουθεί να δηλώνει αθώα, υποστηρίζοντας μέσω της υπεράσπισης ότι οι θάνατοι ήταν «τραγικό ατύχημα». Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 25 Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσει η δίκη επί της ποινής και θα ακουστούν οι καταθέσεις των οικογενειών των θυμάτων.

Με πληροφορίες από CNN