Αυστραλία: Γέννησε φυσικά πανομοιότυπα τετράδυμα από ένα μόνο ωάριο

Μια 34χρονη γυναίκα στην Αυστραλία γέννησε τέσσερα πανομοιότυπα κορίτσια, τα οποία προήλθαν με φυσική σύλληψη από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο και μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα.

Οι γιατροί περιγράφουν την περίπτωση ως εξαιρετικά σπάνια, καθώς εκτιμάται ότι συμβαίνει περίπου μία φορά σε 15 εκατομμύρια κυήσεις.

Η Τζένιταρ Σάου Νααμοάνα και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είχαν ήδη τέσσερα παιδιά ηλικίας από ενός έως δέκα ετών και δεν σχεδίαζαν να μεγαλώσουν άλλο την οικογένειά τους. Όταν έμαθαν ότι περίμεναν τετράδυμα χωρίς να έχουν καταφύγει σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή άλλη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η έκπληξή τους ήταν μεγάλη.

Στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν ότι τα τέσσερα έμβρυα είχαν δημιουργηθεί από τη διαίρεση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου. Αυτό σημαίνει ότι τα κορίτσια είναι γενετικά πανομοιότυπα, ενώ η κύηση ήταν ακόμη πιο ασυνήθιστη επειδή μοιράζονταν έναν πλακούντα.

«Δεν πιστεύουμε ότι έχει ξανασυμβεί στην Αυστραλία», δήλωσε η μαιευτήρας Αλέξα Μπένταλ από το Βασιλικό Νοσοκομείο Γυναικών του Μπρίσμπεϊν. «Το γεγονός ότι γεννήθηκαν τέσσερα όμορφα και υγιή μωρά στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες είναι απίστευτο».

Νοσηλεύτηκε προληπτικά από την 25η εβδομάδα

Επειδή η κύηση θεωρήθηκε υψηλού κινδύνου, η Νααμοάνα εισήχθη στο νοσοκομείο στην 25η εβδομάδα, ώστε οι γιατροί να παρακολουθούν στενά την ίδια και τα έμβρυα.

Στις 14 Ιουλίου γέννησε με καισαρική τέσσερα κορίτσια, τα οποία ονόμασε Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Αλέξα. Το τελευταίο όνομα δόθηκε προς τιμήν της γιατρού που παρακολούθησε την εγκυμοσύνη.

Τα τέσσερα κορίτσια νοσηλεύονται σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών και, σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή τους εξελίσσεται πολύ καλά. Θα παραμείνουν εκεί μέχρι να φτάσουν στην ηλικία που αντιστοιχεί σε μια τελειόμηνη κύηση.

Η Μπένταλ χαρακτήρισε ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι η μητέρα και τα μωρά βγήκαν υγιή από μια εγκυμοσύνη με τόσο υψηλό κίνδυνο επιπλοκών.

«Από ανθρώπινη άποψη, το να συμμετέχεις στην πορεία αυτής της οικογένειας και να βλέπεις στο τέλος τέσσερα όμορφα μωρά και μια υγιή μητέρα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε.

Η Νααμοάνα περιέγραψε την εμπειρία ως «ένα τεράστιο θαύμα». Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφία με το χέρι ενός από τα μωρά να κρατά το δάχτυλό της και έγραψε ότι κάθε ημέρα που τα κορίτσια δυναμώνουν είναι για την οικογένεια μια ακόμη απαντημένη προσευχή.

Πολύτιμη περίπτωση για την ιατρική έρευνα

Παρόμοια περίπτωση είχε καταγραφεί το 2020 στο Τέξας, όπου επίσης γεννήθηκαν τέσσερα πανομοιότυπα κορίτσια.

Η καθηγήτρια εμβρυομητρικής ιατρικής Σιρίν Μέχερ από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η οποία δεν συμμετείχε στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, τόνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι τόσο σπάνιες ώστε κάθε στοιχείο που συγκεντρώνεται μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να βελτιώσουν τη φροντίδα άλλων οικογενειών στο μέλλον.

Όπως εξήγησε, οι κυήσεις με τετράδυμα εμφανίζονται συχνότερα έπειτα από εξωσωματική γονιμοποίηση ή άλλες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η φυσική σύλληψη τεσσάρων πανομοιότυπων εμβρύων από ένα μόνο ωάριο είναι πολύ πιο ασυνήθιστη.

Η ίδια σημείωσε ότι σε τέτοιες εγκυμοσύνες μπορούν να παρουσιαστούν πολλές σοβαρές επιπλοκές. Γι’ αυτό και η γέννηση τεσσάρων μωρών που επιβιώνουν και εξελίσσονται καλά θεωρείται εξαιρετικά σημαντική επιτυχία για την ιατρική ομάδα και, πάνω απ’ όλα, για την οικογένεια.

Με πληροφορίες από New York Times