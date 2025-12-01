Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας με παιδιά, σατανισμό και κτηνοβασία

Διεθνές κύκλωμα πορνογραφίας με παιδιά, σατανισμό και κτηνοβασία αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε πως απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών στο Σίδνεϊ που βαραίνουν υποψίες ότι ανήκε στο διεθνές κύκλωμα που μοιραζόταν «παιδοπορνογραφικό και σατανιστικό περιεχόμενο».

Ερευνητές της αστυνομίας έκαναν εφόδους και εκτέλεσαν έξι εντάλματα για έρευνα για το «διεθνές δίκτυο μετάδοσης σατανιστικού παιδοπορνογραφικού περιεχομένου», κατά δελτίο Τύπου της Νότιας Νέας Ουαλίας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα παιδεραστών

Κατά τη διάρκεια έρευνας, εντοπίστηκε «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στον νεότερο από τους τέσσερις άνδρες- 26, 39, 42 και 46 ετών αντίστοιχα- απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, ιδίως για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη διασπορά πορνογραφικού περιεχομένου με παιδιά ή την πρόσβαση σε αυτό.

Οι άλλοι τρεις άνδρες άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες σχετιζόμενες με παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Να σημειωθεί πως δεν επετράπη η προσωρινή αποφυλάκισή τους υπό όρους μετά την καταβολή εγγυήσεων, προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.