Αυστραλία: Ένας μήνας μετά την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 ετών

Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που η Αυστραλία εφάρμοσε τους αυστηρότερους στον κόσμο κανόνες για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, απαγορεύοντας τις πλατφόρμες σε όσους είναι κάτω των 16 ετών.

Στο διάστημα αυτό, οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων έχουν διαγράψει σχεδόν 5 εκατομμύρια λογαριασμούς ανηλίκων.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή για το διαδίκτυο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι πλατφόρμες έχουν αφαιρέσει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών κάτω των 16, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι οι μεγάλες πλατφόρμες λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψουν τη δημιουργία λογαριασμών από ανήλικους κάτω των 16, δήλωσε η επίτροπος της κρατικής αρχής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο eSafety, Julie Inman Grant. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι σαφές πως οι κανονιστικές οδηγίες και η συνεργασία της eSafety με τις πλατφόρμες αποδίδουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα».

Πρόκειται για τα πρώτα κυβερνητικά δεδομένα σχετικά με τη συμμόρφωση και δείχνουν ότι οι τεχνολογικές εταιρείες κάνουν σοβαρά βήματα για να τηρήσουν τους νέους κανόνες.

Άλλες χώρες, όπως η Δανία, εξετάζουν ήδη την υιοθέτηση παρόμοιας νομοθεσίας. Η σκανδιναβική χώρα ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι εξασφάλισε συμφωνία για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα social media για όσους είναι κάτω των 15 ετών — μέτρο που θα μπορούσε να μετατραπεί σε νόμο έως τα μέσα του 2026.

Λειτουργούν οι κανόνες;

Αντί να θεωρούνται υπεύθυνοι οι γονείς ή τα παιδιά, οι κανόνες προβλέπουν ότι οι πλατφόρμες θα επιβαρύνονται με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (27 εκατομμύρια βιετναμέζικα δολάρια) για σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις που επιτρέπουν τη χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών.

Η Grant αναγνώρισε ότι υπάρχουν αναφορές για λογαριασμούς κάτω των 16 που παραμένουν ενεργοί, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά.

«Ακόμη κι αν κάποια παιδιά βρουν δημιουργικούς τρόπους να παραμείνουν στα social media, πρέπει να θυμόμαστε ότι, όπως και με άλλους νόμους ασφάλειας στην κοινωνία μας, η επιτυχία μετριέται από τη μείωση της βλάβης και την αλλαγή των πολιτισμικών κανόνων», είπε.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος;

Η Grant ανέφερε ότι τρεις από τους μεγαλύτερους παρόχους συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας στη χώρα χαρακτήρισαν την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου ηλικίας στα social media στην Αυστραλία «σχετικά ομαλή».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της απαγόρευσης δεν θα φανεί σε εβδομάδες ή μήνες, αλλά πιθανότατα σε βάθος γενεών.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της διαδρομής και είναι σαφές ότι οι πλατφόρμες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις δικές τους συνθήκες, γεγονός που οδηγεί σε διαφοροποιήσεις στα δεδομένα και τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα», δήλωσε. «Κάποιες θετικές αλλαγές είναι ήδη ορατές, όμως οι μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές και τα αντίστοιχα οφέλη για τα παιδιά και τις οικογένειες στην Αυστραλία μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να γίνουν πλήρως αισθητά».

Με πληροφορίες από euronews.com