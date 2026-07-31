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Αυστραλία: Βιβλίο για τις ελληνικές αρχαιότητες επιστράφηκε σε βιβλιοθήκη με καθυστέρηση 150 ετών

Το βιβλίο εντοπίστηκε κρυμμένο σε τζάκι

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Kiama Library
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Ένα βιβλίο για τις ελληνικές αρχαιότητες επιστράφηκε σε μια δημόσια βιβλιοθήκη της Αυστραλίας με καθυστέρηση περίπου 150 ετών, παρουσιάζοντας ζημιές από νερό λόγω των χρόνων που παρέμεινε κλεισμένο μέσα σε ένα τζάκι.

Το βιβλίο επιστράφηκε στη βιβλιοθήκη της παραθαλάσσιας πόλης Κιάμα την περασμένη εβδομάδα από τον ντόπιο Ρος Σάιμονς, ο οποίος το είχε βρει κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών ανακαίνισης στο σπίτι του, μέσα σε ένα κουτί τσαγιού που ήταν κλεισμένο σε ένα σφραγισμένο τζάκι, όπως δήλωσε η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Κιάμα, Μισέλ Χάντσον.

«Ποτέ δεν μας έχει επιστραφεί κάτι τόσο παλιό», δήλωσε η Χάντσον την Πέμπτη.

«Ακολουθώ πολλές βιβλιοθήκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά λαμβάνουν αντικείμενα που είναι ίσως 30 ή 40 ετών, όταν καθαρίζουν κληρονομιές και άλλα παρόμοια», πρόσθεσε.

Ο μακροχρόνιος δανεισμός του βιβλίου στην Αυστραλία

Ο Ρος Σάιμονς δήλωσε την Παρασκευή στο Associated Press ότι υποθέτει ότι το βιβλίο το είχε δανειστεί ο προ-προπάππους του, Τζον Σάιμονς, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου βρέθηκε.

«Κάνω μια υπόθεση. Ζούσε στο εξοχικό περίπου εκείνη την εποχή και τα παιδιά του ήταν πιθανώς πολύ μικρά», είπε ο Ρος Σάιμονς.

Η βιβλιοθήκη άνοιξε το 1872, και το βιβλίο «Antiquities of Athens», που εκδόθηκε το 1858, είχε καταχωρηθεί με τον αριθμό 506 στην αρχική συλλογή της βιβλιοθήκης, η οποία αριθμούσε περίπου 1.000 βιβλία. Η Χάντσον υποψιάζεται ότι το βιβλίο χάθηκε λίγα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Το πρόστιμο για την καθυστερημένη επιστροφή θα ανερχόταν σε περίπου 28.000 αυστραλιανά δολάρια (19.500 δολάρια ΗΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, ανέφερε η Χάντσον. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε με βάση το βρετανικό πρόστιμο καθυστέρησης ανά εβδομάδα, το οποίο ήταν τυπωμένο στο εσωτερικό εξώφυλλο του βιβλίου, μαζί με έναν κατάλογο κανόνων που ίσχυαν κατά την έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Ωστόσο, η Χάντσον ανέφερε ότι τα αρχεία της βιβλιοθήκης σχετικά με όσους δανείζονταν βιβλία τη δεκαετία του 1870 είχαν χαθεί. «Δυστυχώς, μας λείπει ένα κομμάτι του παζλ. Δεν υπάρχει τίποτα στο βιβλίο που να μας λέει ποιος ήταν ο τελευταίος που το δανείστηκε», είπε η Χάντσον.

Σε συλλογή θα εκτεθεί το βιβλίο

Οι κανόνες της βιβλιοθήκης τη δεκαετία του 1870 όριζαν ότι ένα βιβλίο έπρεπε να επιστραφεί και να εξοφληθεί τυχόν χρέος λόγω καθυστέρησης πριν να δανειστεί κάποιος άλλο βιβλίο. «Ίσως γι’ αυτό δεν μας το επέστρεψαν ποτέ», είπε ο Χάντσον.

Μεταξύ των παρωχημένων κανόνων της εποχής ήταν ότι μπορούσαν να δανειστούν έως και τρία βιβλία νοικοκυριά στα οποία τουλάχιστον έξι μέλη ήταν «γνωστό ότι μπορούσαν να διαβάζουν». Σήμερα, δεν απαιτείται πλέον απόδειξη της ικανότητας ανάγνωσης για τη χρήση της βιβλιοθήκης.

Στη δεκαετία του 1870, δεν δίνονταν βιβλία σε άτομα που έφταναν στη βιβλιοθήκη σε «κατάσταση μέθης». Σήμερα ζητείται από τους χρήστες της βιβλιοθήκης να αποχωρήσουν εάν η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους άλλους, αλλά οι κανόνες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στη μέθη.

Ο Ρος Σάιμονς δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα για ποιο λόγο ο Άγγλος πρόγονός του, ο οποίος είχε επίσης διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στην τοπική αυτοδιοίκηση του Κιάμα, δεν είχε επιστρέψει το βιβλίο.

Είπε ότι δεν τον είχε ανησυχήσει η προοπτική να θεωρηθεί υπεύθυνος από έναν οργισμένο βιβλιοθηκάριο για το χρέος της οικογένειάς του.

Το βιβλίο που επιστράφηκε θα εκτεθεί στη συλλογή τοπικής ιστορίας της βιβλιοθήκης.

«Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί ξανά σε δανεισμό. Δεν θέλουμε να περιμένουμε άλλα 150 χρόνια για να επιστραφεί αυτό το βιβλίο», είπε η Χάντσον.

Με πληροφορίες από ABC News

Διεθνή

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