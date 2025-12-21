Αυστραλία: Έντονες αποδοκιμασίες σε Αλμπανέζι κατά την άφιξή του στην παραλία Μποντάι

Τις έντονες αποδοκιμασίες πλήθους που συγκεντρώθηκε στην παραλία Μποντάι δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ως φόρος τιμής στα 15 άτομα που σκοτώθηκαν και των δεκάδων άλλων που τραυματίστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της περασμένης εβδομάδας.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 6.47 τοπική ώρα (09.47 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση. Ομοίως έπραξαν, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα.

Παρών στην επιμνημόσυνη τελετή ήταν και ο Αλμπανέζι, όπως και άλλα πολιτικά πρόσωπα, με το πλήθος να αποδοκιμάζει έντονα τον πρωθυπουργό κατά την άφιξή του στην παραλία.

Γιατί στοχοποιείται η κυβέρνηση Αλμπανέζι

Ο λόγος που ο Αλμπανέζι, δέχεται σφοδρή κριτική, αποδίδεται σε ελλιπείς προσπάθειες που του καταλογίζονται, αναφορικά με την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Χάσαμε την αθωότητά μας… η περασμένη εβδομάδα μας πήρε την αθωότητά μας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Όσιπ, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου Αντιπροσώπων της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια ομιλία με την οποία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο Μπόνταϊ.

«Όπως το γρασίδι εδώ στο Μποντάι βάφτηκε με αίμα, έτσι, επίσης, στιγματίστηκε το έθνος μας. Καταλήξαμε σε ένα σκοτεινό σημείο. Όμως, φίλοι μου, η Χάνουκα μας διδάσκει ότι το φως μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα ζοφερότερα σημεία. Μια απλή ενέργεια θάρρους, μια μοναδική φλόγα ελπίδας μπορούν να μας προσφέρουν κατεύθυνση και να δείξουν το δρόμο μπροστά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ