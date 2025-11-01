Αυστραλία: Ακυρώθηκε η κρουαζιέρα μετά τον θάνατο της 80χρονης που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί

Η πολυτελής κρουαζιέρα του Coral Adventurer ακυρώνεται, μετά τον θάνατο της 80χρονης που ξέχασαν σε νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Ύφαλου της Αυστραλίας.

Το κρουαζιερόπλοιο μετά τον θάνατο της επιβάτιδας σταματά το ταξίδι του και επιστρέφει στο Κερνς στην Αυστραλία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Μαρκ Φίφιλντ, δήλωσε ότι η εταιρεία υπερηφανευόταν για την «παράδοση υψηλής ποιότητας εμπειριών στους επισκέπτες της». «Καθώς οι συνθήκες της περασμένης εβδομάδας έγιναν ολοένα πιο εμφανείς, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε αυτήν την υπόσχεση», ανέφερε σε δήλωση του το Σάββατο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου, όταν το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο έφτασε στο νησί Λίζαρντ στο πλαίσιο ενός 60ήμερου γύρου της Αυστραλίας. Η 80χρονη τότε, ακύρωσε μια προγραμματισμένη πεζοπορία προς την κορυφή του νησιού.

Η κόρη της δήλωσε ότι ένιωθε αδιαθεσία και της ζητήθηκε να κατέβει μόνη της, χωρίς συνοδεία, όμως δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο πλοίο.

Το πλοίο αναχώρησε από το νησί Λίζαρντ στις 15:40. Πέρασαν πέντε ώρες μέχρι οι αρχές να ενημερωθούν ότι έλειπε και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε ξηρά και θάλασσα. Η 80χρονη βρέθηκε νεκρή την επόμενη μέρα.

Η Κάθριν Ρις ανέφερε ότι η οικογένεια ήταν «σοκαρισμένη και λυπημένη» που το πλοίο είχε αφήσει το νησί μετά την οργανωμένη εκδρομή χωρίς τη μητέρα της.

Με πληροφορίες από Guardian